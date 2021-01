Aprueban protocolo municipal contra la violencia de género

"Todas las fracciones de todos los partidos fueron con una voluntad muy buena para poder analizar y hacer esto, antes de aprobarlo se pasó a la Comisión de Igualdad de Género con las regidoras que lo integran, y entre todas se logró una versión en la que estuviera adecuada para el Gobierno Municipal", mencionó la alcaldesa María del Pilar Gómez Leal , "lo que queremos es que cuando la víctima presente una queja no se revictimice, ¿qué quiere decir esto? Que tenga un espacio en el que no se le hagan juzgamientos -que eso pasa-, en ocasiones tienen represalias por haber puesto una denuncia en contra de un jefe".

Dijo que hasta el momento no se cuenta con una estadística sobre denuncias de Violencia de Género o Acoso Sexual dentro del Ayuntamiento capitalino, esto debido a que al no contarse con el protocolo adecuado las víctimas no tenían una instancia a la cual acudir; cabe recordar que durante la primera parte de la administración municipal suscitó un caso en el cual cuatro trabajadoras de la Dirección de Tránsito local denunciaron al entonces director, Jesús Rafael Mouret López, ante distintas instancias como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas y la Fiscalía General de Justicia del Estado.

"Este protocolo precisamente lo que hace es darte los lineamientos de a quién recurrir, quién es la autoridad que se va a checar, y procurar que todo esto sea con mucha discreción para que la víctima no sienta que puedan haber represalias contra él", mientras que desde el tres de octubre pasado, fecha en la que tomó posesión la alcaldesa Pilar Gómez, no se cuenta con denuncias por parte de trabajadoras municipales en ese sentido.

El Municipio de Victoria cuenta con un plantel laboral de alrededor de dos mil 300 trabajadores en los que más del cincuenta por ciento son mujeres, "eso es lo que queremos, que no haya represalias y que sientan la confianza porque muchos de los problemas como decía es que no denuncian por miedo, aquí lo que queremos hacer es darles ese anonimato hasta que haya una investigación, cuando haya una investigación obviamente que va a salir el nombre pero ya que se haya investigado".