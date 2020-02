Aprueban protección a mujeres violentadas

Ciudad de México.

El pleno del Senado de la República avaló reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para garantizar medidas de protección inmediatas, gratuitas, y hasta por un mes, a mujeres que denuncien violencia física, sexual, psicológica y laboral.

El dictamen incluye el traslado inmediato de la víctima a un refugio temporal, una orden de restricción al acusado, y la atención médica inmediata como la aplicación de antirretrovirales, anticoncepción de emergencia o la interrupción legal del embarazo, en caso de violación.

El documento enviado a la Cámara de Diputados permitirá que mujeres y niñas de cualquier edad pidan a las autoridades judiciales medidas de auxilio, vigilancia y resguardo, incluso dentro de su casa o lugar de trabajo.

También evitará que el agresor tenga cualquier tipo de contacto con la víctima, directamente o a través de terceros. De acuerdo con el documento, cerca del 44% de las mexicanas han sido víctimas de violencia en su última relación sentimental.

Durante la discusión del dictamen, los senadores destacaron el caso de Ingrid Escamilla, una mujer joven que fue asesinada por su esposo este fin de semana, y que ha indignado a la opinión pública.

La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género en el Senado, Martha Lucía Mícher, presentó las reformas y destacó que "hay muchas mujeres a la que el Estado mexicano les ha fallado en protegerlas, aún con órdenes de restricción".

La senadora de Movimiento Ciudadano, Indira Kempis, mencionó que "a las cifras, hay que ponerles nombre y apellido, y a los nombres hay que ponerles historias", al recordar que la mayoría de los feminicidios se dan por parte de hombres cercanos al círculo afectivo de las mujeres.

"Así como Ingrid, hay muchas mujeres en este país que no solamente están muertas, sino que para sus familiares es una proeza y un martirio buscar justicia. Las leyes tendrían que modificarse para que eso no vuelva a suceder, para que no se repita", expresó.