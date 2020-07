Aprueban programa de ayuda financiera

Harlingen, Tx.

Con un fondo de 225 mil dólares, la Comisión Municipal aprobó hoy la creación de un programa que ayudará a los residentes que se encuentran en una situación financiera debido a la pandemia de coronavirus.

El programa Asistencia para Dificultades fue aprobado por unanimidad durante una reunión especial de la comisión de la ciudad celebrada este lunes ante la emergencia sanitarias que se vive actualmente.

Miles de tejanos han perdido sus empleos o han sido despedidos temporalmente debido a Covid-19, incluidos muchos en Harlingen.

El alcalde, Chris Boswell dijo que el programa tiene como objetivo ayudar a los residentes de Harlingen a llegar a fin de mes.

"Estos fondos provienen de la Ley CARE, y se han destinado para ayudar a los más afectados por la pandemia de Covid-19. Muchos miembros de la comunidad están sufriendo el impacto devastador", indicó el edil.

El programa, que se financiará a través de los fondos de ayuda Covid de la Ley CARES, proporcionará asistencia financiera para pagos de servicios públicos, incluidos agua y drenaje, gas, electricidad, así como pagos de alquiler e hipoteca.

TRES MESES DE ASISTENCIA

Los residentes locales pueden calificar para recibir la ayuda hasta por tres meses para cuentas vencidas desde el 1 de marzo hasta el 30 de diciembre. El programa también proporcionará hasta tres meses de asistencia de alquiler o hipoteca que no excedan 1 mil 500 dólares por mes.

El programa será administrado por Loaves and Fishes del Valle del Río Grande, informó la autoridad.

No hay requisitos de ingresos para este programa y la asistencia no se limita a una sola factura vencida. Las cuentas comerciales no son elegibles para este programa.

Los residentes interesados deberán completar una solicitud visitando Loaves and Fishes ubicado en 514 South E. Street.

Para hacer una cita u obtener más información sobre los documentos requeridos, los residentes pueden llamar a Loaves and Fishes al (956) 423-1014.

