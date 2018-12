Aprueban placas para vehículos RZR

El Congreso local aprobó la Ley que Regula el Uso de Vehículos Recreativos Todo Terreno en el Estado, que contempla el emplacamiento de este tipo de vehículos, conocidos como RZR, a partir de enero.

El registro y la placa para este tipo de automóviles tendrá un costo de 650 pesos, lo equivalente al registro de una motocicleta.

El refrendo deberá realizarse anualmente con un costo de 130 pesos.

La normativa, que es la primera nueva ley creada por la presente Legislatura, se aprobó en lo general con 32 votos a favor.

Aunque la iniciativa presentada por la Comisión de Medio Ambiente planteaba vía libre para el tránsito de estos vehículos, la bancada de Movimiento Ciudadano planteó como obligación de los municipios adecuar sus Reglamentos de Tránsito para que establezcan las vías y horarios para su circulación, lo que fue votado también a favor por los Diputados.

La ley establece que dentro de 180 días, a partir de su entrada en vigor, los municipios deberán modificar sus reglamentos para la aplicación de la normativa.

El Diputado Marco González, promotor de la Ley, aseguró que no es recaudatoria, pues las cuotas son mínimas.

La Ley también establece la creación del Fondo Ambiental con los recursos que ingresen solamente por cambio de propietarios, que será destinado para cuestiones ambientales.

También regula que no haya menores de edad manejando los vehículos, que no tengan luces llamativas, que no tengan mofles ruidosos ni circulen con música a volumen alto.