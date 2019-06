Aprueban diputados el Plan Nacional de Desarrollo

Cd. de México.- El Plan Nacional de Desarrollo (PND) fue aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados con 305 votos a favor, 139 en contra y tres abstenciones

"Se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 por contener los fines del proyecto nacional establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", cita el resolutivo avalado por el bloque mayoritario.

El documento se envió al Ejecutivo federal junto con el informe de Parlamento Abierto y el trabajo desarrollado por las comisiones ordinarias, con motivo del análisis del PND.

Los legisladores sostuvieron un debate sobre la falta de metas e indicadores en el texto enviado por el Presidente en abril pasado.

La diputada del PES María del Carmen Cabrera señaló que el documento tenía fallas y que deben corregirse con propuestas de mejora, por el bien del País.

"Es nuestra tarea ser contrapeso al Poder Ejecutivo, porque debe quedar claro, una cosa es que seamos parte de la Alianza Juntos Haremos Historia y otra que consideremos que debemos estar totalmente alineados con lo que se ordene o que ordene el Presidente", expuso.

"Sí, lo apoyamos y lo seguiremos haciendo, y tenemos también una voz propia y temas de interés en los que haremos que esa voz se escuche. Participar críticamente en este proceso y señalar que tiene fallas debe entenderse como de un uso válido de nuestro criterio. Es por afán en ayudar a que las cosas vayan mejor, es por eso que hacemos esas propuestas de mejora".

La panista Josefina Salazar afirmó que se entregó a la Cámara un documento alejado de la técnica, improvisado, sin metas ni objetivos claros, sin definición ni indicadores y sin herramientas que permitan la evaluación de la gestión gubernamental.

"Esto no es accidental, esto es por supuesto deliberado. Lo que refleja es un Gobierno que no está dispuesto a ser evaluado, un Gobierno que no está dispuesto a rendir cuentas de sus acciones", advirtió.

"México merece mucho más que un plan que va de la mañanera al yo tengo otros datos. Basta ya de castillos en el aire".

La priista Dulce María Sauri acusó que no se envió un plan, sino una proclama del Ejecutivo federal que no consideró metas ni indicadores.

"Nada, absolutamente nada sobre el derecho a decidir sobre el número y espaciamiento de los hijos y, por tanto, sobre la política de población", señaló.

"Cero alusión al derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad. Ausencia total del derecho a un medio ambiente sano, al acceso y disposición de agua suficiente y de calidad. El interés superior de la infancia consagrado en el artículo cuarto simplemente fue borrado de la proclama disfrazada de plan", criticó.

"¿A dónde vamos? No es posible saberlo. No a partir de la proclama disfrazada de plan".

El vicecoordinador de Morena, Pablo Gómez, respondió que los anteriores gobiernos no entregaron un mejor País a partir de sus planes de desarrollo.

Señaló que nadie reconocía que se sumió a México en una política neoliberal empobrecedora y que arruina países enteros.

"¿Quieren volver a lo mismo? ¿Quieren regresar a su política que era una fábrica de pobres?", cuestionó.

"¿Cuáles han sido los mejores planes de México? ¿Los redactados por los tecnócratas? ¿Les gusta el de Ayutla? ¿El de Guadalupe? ¿El de Ayala? ¿El Plan Sexenal de Cárdenas? Esos eran verdaderos planes que hicieron algo por este País. Queremos con el nuestro hacer una transformación, que es la que el pueblo está demandando".