Aprueba AN frente con el PRD y MC para 2018

Cd. de México

Con el voto de Margarita Zavala y de Cecilia Romero, que habían puesto reparos a la negociación, la Comisión Permanente del PAN respaldó el frente amplio opositor con el PRD y Movimiento Ciudadano.

Una única abstención se registró en la mesa del tercer piso de la sede partidista, la de la senadora Adriana Dávila; el resto de los asistentes votó a favor.

Los panistas avalaron un figura denominada frente no electoral en virtud de que no es es posible registrar aún un frente o una coalición ante el árbitro electoral.

La excandidata mexiquense Josefina Vázquez Mota votó y se retiró de la sesión, a la que también asistieron los Gobernadores de Chihuahua y Guanajuato, Javier Corral y Miguel Márquez, respectivamente.

CONTRA CERVANTES

La reunión de panistas de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila en Saltillo sirvió como pretexto para que el partido se pronunciara contra la continuidad del Procurador Raúl Cervantes en lo que será la Fiscalía nacional.

Los militantes de Acción Nacional se reunieron este lunes en la capital de Coahuila para participar con ideas que conformarán la plataforma política del PAN en la elección federal del 2018.

Se trata de la segunda reunión en su tipo en el norte del País.

La primera fue el 26 de agosto en Chihuahua, y en ésta se incluyeron las mismas seis mesas temáticas: Crecimiento Económico, Estado de Derecho, Desarrollo Social, Seguridad y Justicia, Desarrollo Sustentable y Un Papel Digno en el Mundo.

Durante el arranque del foro, la Diputada Federal Margarita Martínez Fisher, en calidad de representante del Presidente Nacional del PAN, Ricardo Anaya, acusó que, por el tema de Raúl Cervantes, existen presiones para dividir al partido.

“Amigas y amigos, estamos viviendo un momento crítico en el País, el PRI pretende garantizarse impunidad transexenal y dividirnos como oposición, pero el País se les ha salido de las manos en materia de seguridad, economía y combate a la corrupción”, expresó Martínez Fisher.

“Desde el norte les decimos que no permitiremos la imposición del Fiscal General para los próximos nueve años, no permitiremos que sea un amigo del Gobierno actual quien se convierta en responsable de investigar los delitos federales de corrupción, narcotráfico y enriquecimiento ilícito. Que investigue casos como el de Duarte, Borge, y por supuesto los de los Moreira”.

El mensaje atribuido a Ricardo Anaya, reiteró que el PAN buscará impedir el pase automático de Raúl Cervantes a la Fiscalía.

“Hoy como nunca se quiere poner sobre nuestro partido una nube negra de división y conflicto”, expresó.

“No hay conflicto en el PAN, no hay división. El PAN no va a permitir el pase automático del Fiscal Cervantes y va a impedir el plan de impunidad transexenal que se pretende”.

Los resultados que resulten de las seis mesas temáticas formarán parte de la plataforma que el PAN llevará al Frente Amplio opositor.

Fija su posición Ernesto Cordero

>El presidente del Senado, Ernesto Cordero Arroyo (PAN) afirmó que la discusión de la eliminación del pase automático de Procurador a Fiscal General de la Nación, no será “fastrack” o en automático.

“Eso es un debate inventado, vamos a escuchar a las organizaciones de la sociedad civil, lo que tengan que decirnos, eso nos va a ayudar cuando esa discusión se dé. No va ver fastrack no está en el interés de nadie hacerlo así, sino que hay que hacerlo transparente de cara a la sociedad que cada quien asuma las consecuencias de sus acciones”.

En entrevista, Cordero Arroyo dijo que en el Senado no responderán a los “chantajes de párvulo” del coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Marko Cortés, en el sentido de que si la Cámara Alta no elimina el pase automático ellos no instalarán la mesa directiva de la Cámara de Diputados.

“Es evidente que hay una estrategia de algunos diputados para no querer instalar la mesa directiva, es evidente que aquí no estamos sujetos a ese tipo de chantaje y de presiones, nosotros no nos vamos a someter a eso”.

Recordó que fueron los diputados del PAN, comandados por Ricardo Anaya, en diciembre de 2014, y donde lo votó el secretario general del PAN, Damián Zepeda, el vocero de Anaya, Fernando Doval, y la suplente de Anaya, Ana Paola López, los que votaron la ley reglamentaria del 102, que puso el pase directo de procurador a Fiscal.