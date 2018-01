Aprueba Trump venta de misiles

Washington, D.C.

En un hecho insólito en la historia militar mexicana, Donald Trump aprobó la venta de un paquete bélico solicitado por el gobierno de Enrique Peña Nieto, que incluye misiles tácticos, lanzamisiles y torpedos, entre otro equipo, por un valor de casi 100 millones de dólares.

“México no había comprado nunca estos sistemas. México no tendrá dificultad en absorber en sus fuerzas armadas este equipo, la propuesta de venta de este equipo no altera el balance militar básico en la región”, destaca el documento oficial del gobierno de Trump en el que notifica a su Congreso la aprobación de la venta del equipo militar.

El viernes 5, el Departamento de Estado envió al Capitolio la petición de la certificación de la compra del paquete militar solicitado por el gobierno mexicano.

“El Departamento de Estado tomó la determinación de aprobar la posible venta foránea de equipo militar a México de lanzamisiles terrestres de la clase RGM-84L Harpoon Block II, de Misiles Tácticos de la clase Block II Airframe, y de Torpedos Peso Ligero de la clase MK 54 Mod 0; por un costo estimado de 98.4 millones de dólares”, destaca el documento número 17-36, que transmitió el gobierno de Trump al Congreso estadunidense, como requisito para efectuar la transacción a México.