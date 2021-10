Aprueba Senado Miscelánea Fiscal

Señaló que se establece la obligación para los mayores de 18 años de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), aunque no tengan un empleo formal, además de limitar la deducción fiscal de donativos que hacen personas físicas a organizaciones civiles, lo que dijo, no es "terrorismo fiscal", puesto que si no se registran no hay sanción; pero si lo hacen, contarán con la posibilidad de que "no los enganchen empresas fantasmas, como sucedía en el pasado".

COMBATEN CORRUPCIÓN

Subrayó que también se combate la corrupción y el saqueo fiscal e inhibe la evasión y la elusión fiscal. "Simplifica el pago de impuestos como nunca, como lo pidieron los empresarios, como lo han pedido los emprendedores de México para hacer un trabajo tributario rápido, fácil, práctico y sencillo, fomenta la confianza de los ciudadanos para contribuir de manera voluntaria, porque hace más fácil el cumplimiento de las contribuciones".

La senadora priísta Nuvia Mayorga señaló que el paquete fiscal presentado es un atropello, ya que se deja a la deriva a los sectores más vulnerables de México.