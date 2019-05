Aprueba padre de Jenni Rivera documental

Cd. de México.

Tras enterarse de que los productores Emilio Estefan y David Broome preparan un documental sobre las últimas horas de Jenni Rivera, su hija, la primera impresión de Pedro Rivera fue de desconcierto.



El también cantautor dijo que no estaba enterado de ese proyecto; sin embargo, sabe de la trayectoria de Estefan por lo que eso le da confianza y de entrada está de acuerdo con la idea de ese testimonio audiovisual.



"Mientras se apeguen a la verdad de los hechos y no busquen el morbo, me parece que deben de hacerlo, seguro que mucha gente lo verá", dijo Rivera en entrevista telefónica desde Los Ángeles.



En días recientes, Estefan declaró su pretensión de hacer un documental en el que pueda mostrarle al público a la cantante y la clase de persona que él conoció fuera de los escenarios.



De acuerdo a esas versiones de prensa, los productores y la familia de Jenni Rivera llegaron a un acuerdo para el audiovisual que tendría imágenes inéditas de la cantante y podría difundirse a finales de año.



La artista falleció el 9 de diciembre de 2012, tras desplomarse el LearJet en que viajaban ella y algunos de sus colaboradores, luego de salir de Monterrey a las 03:15 horas con destino al aeropuerto de Toluca, tras haberse presentado en un concierto.



Pedro Rivera señaló que si sus hijos, Juan y Rosie, han dado el visto bueno para tal aventura, no hay problema, porque ambos son los encargados de manejar todo lo concerniente a derechos de autor del nombre de Jenni.



El padre de la cantante lamentó que haya quienes se tomen libertades para deteriorar la imagen de la llamada "Diva de la Banda", como fue el caso de un par de televisoras y una periodista que hizo un libro.



"Hicieron un cochinero, la pura verdad. Muchas personalidades importantes del ambiente se aprovecharon también para hacer cosas sin autorización", dijo Pedro Rivera.



Además el padre de la estrella reveló que hasta el momento, Emilio Estefan no se ha puesto en contacto con él para algún testimonio que pudiera incluir en el filme que se prepara.