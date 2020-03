Aprueba la Ssa giras de AMLO

Ciudad de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que será el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien le diga cuándo dejará de realizar giras, de saludar, de abrazar y dar besos

"Cuando él me diga, él me va a decir, él me va a decir en la etapa de atención que está considerada, porque hay todo un plan, él me va a decir no es conveniente que se reúna con mucha gente, o ya no debe de ir a estos actos, ni saludos, ni abrazos, ni besos, nada, el me va a decir cuándo", afirmó en su conferencia mañanera.

Cuestionado sobre cuándo dejará de recorrer el País, indicó que será el funcionario y no un "politiquero" o un columnista, el que ordene que ya no se mueva.

"Que Hugo informe cuándo me va a ordenar que ya no me mueva, cuando me va a recomendar que no tenga contacto con la gente; él es el que me va a decir, no un politiquero, columnista de la prensa vendida, como decíamos antes", afirmó.

El Mandatario federal agregó que estará en contacto con la gente y que en una situación más compleja, él estaría en el Salón Tesorería de Palacio Nacional y los reporteros a distancia.

"Desde luego yo voy a estar en comunicación con la gente, porque esta forma, bueno ya no estaríamos así como ahora, pero en caso de una situación más compleja yo vendría aquí, ustedes a distancia, estaríamos de nuevo, estaríamos como siempre hablándonos y comunicándonos con la gente pero sí voy a hacer caso de la recomendación de los especialistas", manifestó.

Aseguró que no usará tapabocas porque tiene que darle ánimo y seguridad a la gente.

"Lo que no puedo hacer, si yo vengo aquí como lo sugieren algunos, con un tapaboca, entonces si así está el Presidente cómo va a estar la gente, yo tengo que darle a la gente ánimo, le tengo que dar seguridad, esto no es mentir sino es actuar con realismo, con apego a la verdad, pero no exagerar, a lo mejor cualquier ciudadano puede hacerlo pero el Presidente no", soltó.