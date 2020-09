Aprueba la consulta para enjuiciar a expresidentes

Armando Zertuche Zuani, diputado federal por Tamaulipas, se declaró a favor de la solicitud de consulta popular para enjuiciar a los expresidentes de la República de 1988 hasta el 2018 ante los casos de corrupción en el país.

En su visita a Reynosa, el legislador comentó que está a favor de la convocatoria a una consulta para que se someta a juicio, ya que es escandaloso y vergonzoso el nivel de saqueo que se dio en los últimos gobiernos al país.

"Tenemos un país en bancarrota y el presidente está haciendo lo necesario, ha demostrado que hay dinero suficiente para recuperarlo, pero estoy hablando escándalos de billones de pesos en los últimos años", dijo.

Gerardo Fernández Noroña, diputado federal, recientemente presentó en las sesiones permanentes la necesidad de presentar a través el INE, una consulta para ver si se puede someter a los expresidentes a un juicio.

Y argumentó:

"Es una tarea muy complicada y difícil pero siento que sienta un precedente muy importante donde el Presidente, Andrés Manuel López Obrador es el primero en pedir el quitar el fuero y hacer consultas, creo que es una labor democrática, estoy a favor".

CASO LOZOYA

El legislador explicó que en el caso de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos, que acusa, debe comprobar y aseguró que tiene pruebas.

"Lo más interesante es que un particular no es el Estado el que está haciendo una denuncia para hacer una persecución política, sino que es un particular y el que acusa está obligado a comprobar y tiene pruebas".