Aprueba INE a Margarita Zavala como primera candidata independiente

En sesión especial el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó otorgar a Margarita Zavala su registro como candidata presidencial independiente, aunque durante su campaña estarán en curso investigaciones sobre las inconsistencias detectadas en sus firmas de apoyo.

La decisión se dio por unanimidad y en la discusión, el consejero Ciro Murayama advirtió que en el caso de varios aspirantes a candidatura independiente hubo "una suerte de talleres de maquila de apoyos falsos" pues se enviaron desde decenas de domicilios a partir de fotocopias y en la madrugada.

En total, dijo, durante todo el proceso de acopio de firmas y su verificación para que estuvieran en Lista Nominal de Electores (LNE) y luego para corroborar que fuesen auténticas, se detectó que Zavala presentó 450 mil fotocopias en total.

Por eso "no debiera estar en la boleta" pues es como el dopaje en el deporte o la pérdida de reputación en la academia ante un caso de plagio.

Pero no se puede atropellar su derecho sin juicio y debido proceso, planteó.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, aseveró "es cierto no somos nadie para emitir juicios morales o éticos respecto a estas conductas ilícitas, esto será en todo caso una cosa que los ciudadanos en la emisión del voto tendrán que valorar".

Las consejeras Adriana Favela y Claudia Zavala recordaron que el resultado del procedimiento especial sancionador que se abrió sobre el caso tocará a la Sala Regional Especializada.

Los consejeros aprobaron el registro, pero se debatió sobre la pertinencia de incluir en los acuerdos relativos a todos los independientes un párrafo en el que se indica "se desprenden evidencias de posibles prácticas contrarias a la ley" como la captura de miles de apoyos ciudadanos con base en fotocopias en "horas de la madrugada y que, además, esta conducta se detectó en reiteradas ocasiones".

El consejero José Roberto Ruiz Saldaña pidió se retirara el texto para todos, para no prejuzgarlos, y se dejara sólo a los involucrados, "hablar de una suerte de maquila es una cosa que toca decir a un tribunal".

Dejar el texto implica "juicios sumarios en la plaza pública", advirtió la consejera Pamela San Martín. A ellos se sumó Benito Nacif y el consejero Enrique Andrade planteó una redacción distinta, para matizar y eliminar lo de las inactivas contrarias a la ley, lo que se avaló por mayoría.

PAN pone en duda apoyo a Zavala.

En la discusión participó el PAN, al que renunció el año pasado la ahora candidataZavala.

Eduardo Aguilar, representante panista ante el INE, planteó que no es menor que se cuente con más de 45 % de firmas con inconsistencias, como fue el caso de la ahora candidata independiente a la Presidencia.

Con más de 200 mil copias "estamos ante un caso donde probablemente no había voluntad del ciudadano" y no se sabe si hay familiares o "nuestros datos" aparecieron entre los apoyos a aspirantes independientes.

El consejero del Poder Legislativo y diputado del PAN. Jorge López Martín, pidió transparencia y que los hallazgos se informen de manera continua, lo que fue descartado.

El representante del PRD, camerino Márquez, pidió al consejero Benito Nacif informar si, como reveló el aspirante Pedro Ferriz de Con, el 90 % de los apoyos de Zavala fueron colectados en los mismos domicilios del estado de México. Nacif dijo que eso es sólo "especulación".