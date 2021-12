Aprueba Cabildo ‘Fast Track’ un nuevo Fraccionamiento

La compañía responsable será “Construcciones Aryve, S.A de C.V”, que anteriormente construyó la colonia “Paseo de las Flores”, caracterizada por diversos problemas de abastecimiento de agua, inundación y drenaje.

De acuerdo al dictamen, el responsable legal del nuevo fraccionamiento es Juan José Sarmiento López y para la construcción se utilizarán un total de 42 mil 500 metros cuadrados, a través de áreas verdes, comerciales y 129 lotes de vivienda.

LA DISCUSIÓN

La décima cuarta sesión del Cabildo se desarrolló de manera virtual, y no en la sala de Cabildo del Ayuntamiento como se acostumbra, por ello, los miembros debieron conectarse desde sus hogares, oficinas, entre sitios; comedores, patios, terrazas e incluso hasta dentro del vehículo, tal fue el caso de la primer sindica Maria Luisa Tavares Saldaña, quien se incorporó a la sesión cuando ya se estaba discutiendo la aprobación del nuevo fraccionamiento.

Ana Lidia Luévano de los Santos, regidora, fue la primera en mostrar una postura en contra, además de solicitar que el dictamen se votará en una sesión próxima donde el alcalde estuviera presente.

“¿Es tanta la urgencia que tenemos por aprobar el nuevo fraccionamiento que no podemos esperar a una siguiente sesión cuando ya este el alcalde?” cuestionó y luego dijo: “No es que estemos en contra del progreso, sino que hay gente que viene a hacer negocios con casas y hay otra gente que votó por nosotros, esa es a la que debemos darles cuentas”, pero pese a sus intervenciones, el Cabildo no aceptó postergar los votos y todo continuo normal.

Luego, se cuestionó el acceso que tendrá el nuevo fraccionamiento al agua, drenaje y problemas de inundación, tras recordar que la constructora cuenta con antecedentes de conflictos relacionados, y que incluso los pobladores de Paseo de las Flores han bloqueado carreteras para evidenciarlos. “Vamos a estar supervisando cada obra, estaremos al pendiente y daremos seguimiento, no tengan la menor duda de que los nuevos fraccionamientos que se han aprobado en este trienio serán correctos, este es otro gobierno”, comentó Salvador de Jesús Leal Garza.

Por su parte, la regidora Dennise Ahumada Martínez, comentó: “Lo que voy a decir me va a costar el pago de mi compensación como ya ha ocurrido en anteriores ocasiones, pero no puede ser posible que no se esté pensando lo que se autoriza, yo presenté las fotografías con la calidad de construcción que da esta empresa, entonces debemos ser responsables” y agregó: “Algunos comentan que es responsabilidad del ciudadano comprar o no, pero... ¿ustedes comprarían ahí?, por otra parte dicen que es necesario generar más casas por ampliaciones en maquiladoras, pero si ya existen, hay muchísimas abandonadas en todas las colonias”.

OBRAS PÚBLICAS

En el encuentro intervino el secretario de obras públicas Eduardo López Arias, quien al respecto comentó: “Cuando estos temas se pasan por Cabildo, es porque ya tienen uno o dos años en revisión de todos los temas, hay algunos principales como lo es agua, drenaje, inundación y diseño urbano, todo eso se checa personalmente, luego los planos, es cierto que anteriormente se autorizaron desarrollos donde no se podía, pero eso ya fue, lo que buscamos ahora es que todo se haga bien y añadió: “En el 2016 cuando gobernaba Maki revisamos cinco fraccionamientos que debieron modificarse para evitar inundaciones, pero mi opinión técnica en cuanto a este nuevo es que no habrá problemas en cuanto al agua, se harán obras necesarias con estudios hidrológicos, se estará supervisando”.

Además del alcalde Peña Ortiz, también faltó la regidora Jessica López y el regidor Jaime Arratia Banda.

¿Cómo quedaron los votos?... Finalmente, el dictamen se aprobó con 18 votos a favor y tres en contra de la regidora Ana Lidia Luévano de los Santos, Dennise Ahumada Martínez y la primer síndica Maria Luisa Tavares Saldaña.

...Y AJUSTAN OTRA VEZ PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

- En la misma sesión se modificó el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2021, nuevamente en aumentos, al pasar de 2 mil 380 millones 464 mil 102 pesos a 2 mil 380 millones 471 mil 772 pesos.

- Dejando un nuevo total de servicios personales de 424 millones 40 mil pesos para servicios personales, de 386 millones 942 mil pesos para materiales y suministros, 420 millones 780 mil para servicios generales, 334 millones 741 mil pesos para transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.

- Mientras que 159 millones para bienes muebles, inmuebles e intangibles y 531 millones 180 mil pesos para inversión publica.

- En lo que respecta a la deuda pública el total volvió a quedar sin modificaciones en 123 millones 772 mil 565 mil pesos con 13 centavos.

El encuentro del Cabildo fue virtual, los miembros se conectaron fuera de la sala oficial y el alcalde Carlos Peña estuvo ausente nuevamente.