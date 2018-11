Aprueba 'A Star is Born'

Ciudad de México

A Barbra Streisand le gustó la cinta A Star is Born, protagonizada por Lady Gaga y Bradley Cooper, informó E! Online.

La actriz, quien formó parte del filme original de 1976, compartió su opinión a pesar de no haber terminado de ver la nueva versión.

"No la vi terminada. Bradley Cooper me mostró el comienzo. Me sorprendió lo muy similar que era a mi versión.

"Me encantó cómo usó el bar drag. Me pareció nuevo e interesante. Lo que he visto de la película me ha gustado mucho", compartió Barbra con el New York Times.

Previó al estreno del remake, la también cantante admitió que Gaga la contactó para pedirle consejos.

"Le dije que lo hiciera en vivo. Ella quería hacerlo en vivo, así que eso está bien porque es la mejor manera de hacerlo.

"Pero sus canciones son diferentes es una buena película, será un éxito. Comienza como mi vieja película, con el concierto, luego él va a un club y la descubre. Pero le pusieron cosas nuevas, eso me gustó" , expresó.