Aprueba a Renato, pero…

El Atlas siempre estará presente en la mente de Rafael Márquez, es el equipo en el que debutó de manera profesional, y no deja de seguirlo pese a que desde el año pasado con la llegada de Grupo Orlegi dejó de ser el presidente deportivo.

Por lo tanto no permanece ajeno a lo que acontece en el equipo rojinegro, y está al tanto de las opiniones divididas sobre la llegada de Renato Ibarra, quien en marzo pasado fue acusado de violencia intrafamiliar e intento de feminicidio contra su esposa.

“Futbolísticamente es un chico que tiene mucho potencial, y en cuanto a lo acontecido no comparto esas acciones, y no estoy a favor de eso”, dijo el ex capitán de los Zorros.

Márquez espera que el jugador ecuatoriano haya mejorado su carácter para así concentrarse en la cancha.

“En el caso de Renato, futbolísticamente es un jugador que marca diferencia, que ya en lo personal haya pasado lo que haya pasado pues ojalá que no vuelva a suceder y se pueda enfocar en lo principal que es lo futbolístico y lo profesional, y que se pueda reivindicar con toda la imagen que quizá hoy en día tengamos de él, y el que la misma institución le dé una segunda oportunidad pues habla de que sí creen en la persona, y ojalá dé frutos en beneficio del club”, consideró el oriundo de Zamora, Michoacán.

El ex defensa central vio la derrota que sufrió Atlas ante las Chivas en el Clásico Tapatío en la Copa por México, y considera que hay que darle el beneficio de la duda.

“Es el inicio de una nueva forma de trabajar (con el técnico Rafael Puente), es pretemporada, es quizá la razón por la cual no han mostrado un buen futbol, pero les deseo lo mejor de las suertes, creo que se han reforzado bastante bien con jugadores importantes”, concluyó.