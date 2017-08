Aprovechará Manuel García lesión de Talavera

El guardameta de 24 años dijo que es una gran responsabilidad tratar de llenar el hueco que deja el capitán escarlata, quien estará fuera de las canchas alrededor de seis meses por una ruptura de ligamentos cruzados de la rodilla izquierda.



"Es una gran responsabilidad para mí, la verdad que no me lo esperaba y menos de esta forma, sobre una lesión de Alfredo, pero estoy firme para el torneo, para hacerlo de la mejor manera", mencionó García.



"Siempre, desde que llegué acá, yo daba el máximo para cuando se me presentara alguna oportunidad, uno no lo quería así, pero ahora se me presenta y a seguir trabajando para hacerlo de la mejor manera".



A pesar de que aún está abierto el periodo de registros para jugadores procedentes de otras Ligas, la directiva del Toluca no contratará otro guardameta que compita con García. El segundo portero será el canterano Ramón Pasquel.



"Me motiva para seguir trabajando fuerte y obviamente no relajarme, dar lo mejor de mí en cada partido, en cada entrenamiento, romperme el alma", agregó el cancerbero surgido de las fuerzas básicas de Querétaro.



"Es una oportunidad donde tienes que demostrar lo que has trabajado durante toda tu carrera y a estar comprometido con el equipo, a dar lo mejor de uno".





Refuerza Toluca su ataque



Los Diablos Rojos reforzarán su ataque con el argentino Pedro Alexis Canelo.



El ex delantero de Puebla ya cumplió con los exámenes médicos y en próximas horas será oficializado como refuerzo escarlata.



Canelo llegó a Jaguares de Chiapas en el Clausura 2016 y jugó los últimos tres torneos con La Franja.