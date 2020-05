Aprovechará el año 'extra'

La medallista mundial Alexa Moreno se tomó tiempo para asimilar luego del anuncio de la postergación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 el pasado 24 de marzo, posteriormente pidió a través de sus redes sociales paciencia para trascender uno de los momentos que consideraba complicados en su vida.

"Ahora tenemos un año completo para hacer una mejor preparación, para saber cómo vamos a encarar la competencia; puedo hacer más cosas, voy a poder competir en otros torneos, hacer más elementos nuevos, competir para ganar más confianza", fueron sus primeras palabras en una video entrevista para la Universidad de la que forma parte.

"Al principio no sabíamos qué estaba sucediendo, era mucha incertidumbre, saber si se efectuaban o no las olimpiadas en la misma fecha, qué había pasado con las personas que no habían clasificado".

Es sueño de conseguir una medalla olímpica sigue firme, sólo ha cambiado la fecha para la gimnasta mexicana.

"Yo todavía quiero seguir avanzando y sí, sí tengo más sueños y metas, mi sueño es ser medallista olímpica, no creo que mucha gente difiera de mí, de verdad quiero ir a los Juegos Olímpicos y quedar completamente satisfecha con mi participación, disfrutarlos y decir: estoy contenta con lo que hice", comentó.

La medallista mundial ha utilizado más sus redes sociales en estos tiempos y ha compartido cómo ha cambiado su preparación en casa.