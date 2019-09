Aprovechan visita del alcalde para pedir agua

Nuevo Progreso, Tam.- No está llegando el servicio del agua con la presión que se requiere en algunos de los asentamientos de la comunidad fronteriza de Nuevo Progreso, le hicieron saber durante su estancia de promoción al deporte amateur al presidente municipal licenciado Carlos Rafael Ulivarri López.

Fueron varias ciudadanas jóvenes y personas adultas quienes entre la multitud le clamaron al Alcalde de la ciudad que los ayude, en virtud de que para ellos el agua está saliendo a cuentagotas de las tomas para uso domiciliario y hasta con algún tipo de animales.

En respuesta el Alcalde de la ciudad les aclaró que aunque no es competencia del gobierno que preside, no han dejado a las familias solas por que de hecho les han estado mandando pipas cargadas con el preciado líquido para que abastezcan las colonias en donde más se acentúa el problema.

Y en ese tenor les reiteró, "no corresponde al Municipio pero no estamos dejando de llevar agua a las colonias, y si a alguno de ustedes no les está llegando el suministro es muy importante que se apunten en una lista con el delegado Municipal".

Dijo tener conocimiento desde hace ya tiempo sobre un problema que viene afrontando el organismo, y que en base a ello fue que tratando como siempre de ayudar a las familias vienen apoyando con pipas abastecidas de agua a los asentamientos en donde es escasa o llega la presión es muy baja.