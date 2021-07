Aprovechan filas en puente para vender

El proyecto que emprendió hace aproximadamente 4 años con una caja de dulces, chicles y frituras se ha convertido en su principal sustento, y ahora, ha agregado bebidas.

“Para muchos el vender dulces o aguas puede ser algo insignificante, pero para mi es una forma digna de ganarme la vida, cuando me quede viuda y me despidieron pensé que no tenía oportunidades, luego cuando me dio cáncer, todo empeoró y fuero momentos muy duros, pero sobreviví y no me rendí por mis hijos”.

Yolanda ofrece sus artículos desde las 10:00 hasta las 20:00 horas, todos los días entre las filas de conductores que buscan llegar al Valle de Texas desde Reynosa.

Bajo el sol, lluvia o fuertes vientos, recorre el camino, cargando una hielera y una caja. “Hay días en que hace mucho sol o esta lloviendo y es difícil venir a trabajar, pero aún así vengo, porque siempre hay vehículos, incluso cuando mis hijos pueden venirme ayudar también me los traigo, pero no dejo que se olviden que son niños”.

Yolanda forma parte de un grupo de vendedores ambulantes que cada vez va tomando más fuerza, y que se ubican en los alrededores del Puente Internacional Reynosa- Hidalgo para ofrecer dulces, frituras, alimentos preparados, bebidas, ropa e incluso artículos decorativos.

Aunque no existen datos oficiales que evidencien cuántos ambulantes son, su presencia es evidente desde el Bulevar Miguel Alemán hasta el Libramiento Luis Echeverría.

“No se puede decir que hay competencia con los compañeros que venden porque todos nos apoyamos, si algún conductor quiere agua y el que se acercó no trae, nos avisan, nosotros nos movemos, así como yo, son muchas familias las que dependen de esto, que nos vemos en la necesidad de trabajar de forma ambulante”.

PASAN LOS CARROS

Pero en esta área de Reynosa no solo se concentran vendedores, también hay personas que se encargan de dar señales viales y consejos de cómo llegar más rápido a la linea fronteriza.

Este oficio es desempeñado por Francisco, desde hace 25 años. “Me gusta mucho mi trabajo, apoyo a los conductores, platico con muchos, me cuentan historias y yo también, tengo 25 años aquí, no tengo planes de salirme ni de cambiar”, mencionó.

Aunque a diferencia de Yolanda, él no tiene una tarifa por su servicio, todos sus ingresos dependen de la voluntad de cada conductor, por ello, está alerta principalmente por las tardes. “Quienes estamos aquí ya sabemos a que hora pasan más carros y que días, no es fácil este trabajo pero lo hacemos por gusto, también por necesidad”.

Francisco da señales viales a los conductores, todos sus ingresos dependen de propinas.