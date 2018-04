Aprovechan falsas despicadoras para pedir apoyo a TransCanadá

Estamos muy preocupadas, muy tristes porque gente que se quiere aprovechar de esta situación . Aureliana Núñez de Piña, dirigente

, Tam.- Alrededor de mil personas entre hombres y mujeres aprovecharon y se enlistaron en los apoyos que ofrece la empresa TransCanadá por la afectación que ocasionan por la introducción del gasoducto en el Golfo de México, sin embargo éstas no se dedican al despicadero de crustáceos, denunció la líder de Despicadoras Aureliana Núñez de Piña.

Señaló que hay preocupación, toda vez que hay gente que está dentro de la Unión de Despicadoras que no han recibido el apoyo de 3 mil pesos cada una; a la fecha sólo la mitad los ha recibido, es decir unas 1,150 trabajadoras.

"Tres mil pesos para dos mil trescientas despicadoras... Pero ahorita hay mucha gente que ni siquiera conocemos. No sé en realidad, estamos muy preocupadas, muy tristes porque gente que se quiere aprovechar de esta situación... Gente que dice -soy Despicadora libre- y en la vida la hemos visto".

Manifestó que la situación preocupa a las despicadoras, porque dijo esa Unión cuenta con un padrón real de beneficiarias avalado por la autoridad estatal y lamentó que existan personas o vivales que se quieran aprovechar de la situación.

"Tenemos un padrón donde estamos legalmente muestreadas, por Coepris... los listados que se mandaron a Pesca que es la Secretaría que está en contacto con la empresa TransCanadá, lo mandamos en tiempo y forma, con hoja membretada, firma y sello de que somos las verdaderas, las que estamos ahí, no se vale... me diera pena formarme en una fila en donde no es algo para mí, en donde no me lo he ganado", dijo Aureliana Núñez.

Precisó que hace dos semanas se hizo la entrega del primer paquete de recursos en la Unidad Deportiva de Tampico y allí, detectaron gente que no se encontraba en el padrón que envió la Unión de Despicadoras, situación que les resulta delicado, toda vez que pudieran no alcanzar recursos la mitad de las verdaderas despicadoras a través de la empresa de capital canadiense, por lo que pidieron que la Secretaría de Pesca del Estado interceda.