Aprovechan el confinamiento

La pandemia por el coronavirus originada en diciembre pasado en China ha puesto al mundo a prueba. La velocidad de contagio del COVID–19 ha orillado a millones de personas a mantenerse al interior de sus hogares para así tratar de aplanar la curva de expansión.

Para muchos esta situación se ha hecho pesada por el poco contacto social y la limitación de salir a caminar por sus ciudades, sin embargo, se ha conseguido también explotar la creatividad de músicos, escritores, guionistas, cineastas y compositores, entre muchos otros colegas de profesión, que de diferentes formas ocupan su tiempo en crear cosas nuevas y, al mismo tiempo, darle a la gente momentos de esparcimiento gracias a la tecnología.

MÚSICA DE CUARENTENA

Trent Reznor y Atticus Ross de Nine Inch Nails decidieron lanzar dos nuevos discos para poder escuchar durante la cuarentena: Ghosts V: Together y Ghosts VI: Locusts. La música —ya sea para escucharla, pensarla o crearla— ha sido lo que nos ha ayudado a pasar por todo. Descárguenlos gratis. Cuídense", fue el mensaje que los músicos dieron a sus fans en un comunicado.

Ejemplo de esto es el cineasta David Fincher, quien siendo un fiel creyente de que hay que mantener el ánimo de la gente arriba, decidió unirse a la mesa directiva de The National Film and Television School of London para que durante esta cuarentena que vive el mundo, 450 estudiantes de la institución educativa pudieran ver vía streaming una master class con el responsable de cintas como Perdida y Red social.

MASTER CLASS

Ha sido una semana dura, así que quisimos hacer algo que levantara el espíritu de los estudiantes del NFTSFilm, así que esta tarde (26 de marzo), 450 estudiantes se sentaron para una master class vía @zoom_us con David Fincher", escribió en un comunicado Jon Wardle, director de la institución.

George R.R. Martin, creador de la saga de libros de Games of Thrones, tiene muy claro que forma parte de la población de riesgo si llegara a contraer COVID–19, por esta razón desde hace casi dos semanas se encuentra en auto resguardo en su casa de Nuevo México.

Desde ahí, y a través de su blog Not a Blog, el escritor mantiene contacto con el mundo del cual, dice, se ha aislado y ha pasado más tiempo en "Westeros que en el mundo real".

Soy consciente de que formo parte de la parte de la población más vulnerable, teniendo en cuenta mi edad y mi condición física. Pero me siento bien por el momento, y estamos tomando las precauciones necesarias. Estoy solo, alejado del mundo, con uno de mis trabajadores, y no voy al pueblo ni veo a nadie.

VÍA SKYPE

Pablo Trapero. El cineasta Pablo Trapero se encuentra trabajando, vía Skype, con el guionista y productores de un nuevo proyecto de cine del cual aún no puede revelar detalles, además de darse tiempo para uno de sus hobbies favoritos: la carpintería.

En una entrevista que otorgó vía telefónica a Movie Maker, el director y guionista Aneesh Chaganty se encuentra ya trabajando y buscando temas sobre su próximo guion.

Trataré de hacer esto, no importa cómo, pero en este momento no hay otra cosa que tenga permitido hacer", dijo Chaganty al sitio web y agregó que su investigación está enfocada en leer mucho sobre los primeros años de la existencia de Estados Unidos, así como visitar sitios en la costa oeste del país... cuando podía hacerlo.

Por su parte, el guionista australiano naturalizado mexicano ganador de la Cámara de Oro en Cannes en 2010 por Año bisiesto, Michael Rowe, decidió compartir sus conocimientos a precios especiales. Puso en sus redes sociales dos opciones para aquellos que quieran ocupar su mente y tiempo durante la cuarentena en dos cosas: aprender a escribir un guion cinematográfico y aprender a dirigir una película.

CONCIERTOS VIRTUALES

Durante la cuarentena, el músico argentino Alejandro Lerner llevó a cabo el primero de una serie de conciertos virtuales llamados Entre todos, con los cuales trata que la gente que, al igual que él, está en cuarentena se sienta acompañada... pero no sólo se trataba de la música.

Sergio Rotman, saxofonista de Los Fabulosos Cadillacs, dijo que si buscas un ocio creativo no es necesario una pandemia. "No estoy componiendo discos mejores o peores en esta etapa, no me rige ese tipo de vedas. Para mí ser músico es 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año", dijo al diario argentino La Nación.

Lerner decidió que durante esta sesión sumaría a un terapeuta y a un infectólogo para responder las dudas y preguntas de los cibernautas que lo siguieron en esta primera transmisión, a la par que continúa trabajando en su proyecto electrónico Thelex, el cual afina detalles con Michael Brauer, productor de Coldplay.