Aprovechan descuentos del Buen Fin en Monterrey

Monterrey, México.

"No, yo al contado, (la pantalla) me costó 27 mil pesos al contado y a meses estaba casi en 34 (mil), prefiero pagar que atravesar la tarjeta", dijo uno de los primeros clientes en pagar su televisión de 75 pulgadas en una tienda Sam's, en el sur de Monterrey.



En estas tiendas la mayoría de los clientes optaron por comprar aparatos electrónicos, como pantallas, barras de sonido, computadoras, tabletas y celulares.



Aunque los descuentos no eran muy marcados, la promoción de 18 meses sin intereses y reembolso de meses en una tarjeta hacían atractivos los productos.



"Pues a meses, no tengo el dinero total, prefiero a meses y así cuando tenga lo pago completo, le hago cada año así", comentó una compradora de una pantalla de 55 pulgadas.



Lo que sí fue evidente es la preferencia de la gente por adquirir pantallas de mayor dimensión a las 55 pulgadas.



En la tienda Sam's ubicada en Garza Sada y La Torres a las 23:00 horas la fila de escasas 35 personas anunciaba un inicio flojo, pero acercándose la medianoche fue mejorando hasta superar los 200 regios fieles al inicio del Buen Fin.