Aprovechan descuentos 39 mil 500 ciudadanos

Cd. Victoria, Tam.

Un promedio de 39 mil 500 ciudadanos aprovecharían los beneficios del programa ‘Fin de Año Vehicular’ en la Oficina Fiscal de Ciudad Victoria, es decir, un promedio de 2 mil 500 operaciones por día desde el pasado 4 a este 29 de diciembre informó Mauricio Guerra Martínez, director de la Oficina Fiscal en la localidad.

“La respuesta ha sido contundente, la oficina está abarrotada y así ha permanecido todo el mes de diciembre”, cabe recordar que el programa contempla descuentos del 50 por ciento en Derechos de Control vehicular, Impuesto de la Tenencia Local, Compra-Venta Vehicular, y Licencias de Conducir, y del 100 por ciento en multas, actualizaciones, recargos y gastos de ejecución y cobranza.

Originalmente el programa comprendía del 4 al 15 de diciembre, no obstante y de acuerdo a la demanda este se prorrogó al 19 y posteriormente al 29 de este mes, sin embargo los beneficios continuarán hasta el domingo 31 para quienes realicen los trámites en línea en la página http://finanzas.tamaulipas.gob.mx/ y cuenten con una licencia de manejo vigente.

“Si la licencia no está vigente el descuento que emite el sistema no puede ser reflejado en tanto la licencia no esté vigente, por eso las largas filas en distintos trámites como licencias”, los trámites realizados fueron principalmente altas, bajas, y cambios de propietario, pagos en cajas, licencias de alcoholes, RFC, y asesoría en Dirección.

“No hay precedentes sobre unos descuentos tan amplios que haya generado algún Gobierno del Estado, en este caso el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca que tuvo a bien expedir estos descuentos”, además hasta el último día del programa fueron entregadas más de 960 fichas para continuar con los beneficios en el mes de enero, Guerra Martínez aclaró que esto será del 2 al 11 del próximo mes.

