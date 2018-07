¡APROVECHA SU REVANCHA!

Ciudad de México

Para Abraham Ancer, la segunda sí ha sido una buena parte.

La temporada 2016 significó el debut del mexicano en el PGA Tour, la máxima categoría del golf mundial.

Sin embargo, la falta de experiencia y sucesos personales, como la muerte de su padre, afectaron el rendimiento del reynosense, quien no pudo mantenerse en PGA y tuvo que regresar a labrar camino en el Web.com Tour.

Pero el golf le entregó una revancha a Ancer rápido y, apenas dos años después, el mexicano regresó a la elite tras completar una destacada temporada en la gira de ascenso a PGA, en la cual finalizó en la tercera posición de la lista de ganancias.

Y la segunda oportunidad en PGA ha sido un despunte para el egresado de la Universidad de la Oklahoma.

En la actual campaña, Ancer acumula 24 torneos, de los cuales ha superado el corte en 16 ocasiones.

Además, acumula ya tres Top 10, entre los cuales sobresale el cuarto lugar en el Quicken Loans a fines de junio, el mejor resultado de su carrera profesional.

"La temporada en el Web la verdad es que me hizo ganar mucho en confianza. Ahora en el regreso al PGA Tour voy a sumar más experiencia además son campos que ya conozco, hace dos años que jugué no tenía nada de experiencia y eso es un punto que quiero explotar, me siento un jugador más completo", comentó Ancer tras amarrar su tarjeta al máximo circuito.

Y este crecimiento le ha permitido a Ancer codearse con los mejores golfistas del mundo, pues participó en el WGC México Championship y hoy tomará la salida en el The Open, el primer "Major" de su carrera.