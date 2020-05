Aprovecha cuarentena

Los tenistas están acostumbrados a tener uno de los calendarios más demandantes en el deporte, pues de una semana a otra están en una ciudad, país o continente distintos.

Es la primera vez en la historia que los jugadores han tenido que pasar mes y medio en sus casas, tal y como lo ha hecho la mexicana Renata Zarazúa, Semifinalista del Abierto Mexicano de Tenis 2020, un recuerdo que ya parece a años luz.

"Tenísticamente fue difícil porque significó un parón de no tener torneos en varios meses, y eso afecta a veces al ritmo de partidos.

"Después de lo que hice en Acapulco tenía mucha confianza en mi juego, pero la salud siempre está primero. Si estamos sanos, podemos vivir y estar jugando, es una situación para todos por igual", comentó Zarazúa a Grupo REFORMA vía telefónica desde Palm Beach, Florida, donde se han registrado más de 3 mil contagios de Covid-19 y 191 muertes.

El tenis es uno de los deportes que vive en un dilema al tener poca certeza de retomar esta temporada debido a la naturaleza del deporte, que implica viajes constantes, pero, gracias a la suspensión de certámenes, Zarazúa ha aprovechado la unión familiar.

¿Cómo se vive en Miami la pandemia?

Aquí hay algunos parque abiertos, las medidas se están siguiendo y están tomando muchas precauciones.

Parece que fue hace años cuando llegaste a la Semifinales de Acapulco ¿Lo sientes así?

Estoy muy agradecida de que esto (pandemia) pasó después, pues Acapulco es uno de mis torneos favoritos. Siento que fue en otro año, pero son sentimientos que tengo presentes, he visto mis partidos por internet.

La gente me apoyó demasiado esa semana, fue mucha tensión, tuve que manejarlo bien y fue la mejor semana de mi vida hasta ahorita.

¿Crees que vuelva el tenis este año?

La WTA nos ha informado lo más que puede. Jugar tenis se refiere a viajar por todo el mundo, tienen que esperar a que todos los países estén al 100 por ciento, porque, si no, sería injusto que otras jugadoras no puedan venir. Está cancelada la temporada hasta julio.

¿Cómo llevas el aislamiento?

Estoy tratando de ir tranquila en la parte del entrenamiento porque van a ser muchas semanas y, si desde ahora me pongo a entrenar muchas horas, voy a quemar mi cuerpo y mi mente.

Necesito ir poco a poco, en unas semanas con mucha intensidad y otras menos, sobre todo trabajando cosas técnicas.

¿Qué has hecho que antes no hacías?

He leído muchos libros, mi excusa antes era que no tenía tiempo, me he dado cuenta que quiero un tiempo para leer, es algo que no sabía, esa parte de mí. Estoy aprovechando para hacer yoga, que es algo que no había hecho y para los músculos y el cuerpo ayuda mucho.

Patricio Zarazúa es tu hermano y entrenador ¿La relación es la misma dentro y fuera de la cancha?

Tenemos una relación muy buena fuera de la cancha, como hermanos nos conocemos mucho, no somos del mismo carácter, pero eso nos ayuda a que en la cancha las cosas funcionen y me puede decir las cosas de frente.

Me da la tranquilidad de que tengo a una persona conmigo en las buenas y en las malas, y eso es lo más importante, porque hay personas que sólo quieren estar contigo cuando las cosas van bien, pero todos los deportistas tenemos momentos que la pasamos mal y ahí importa la gente que tienes alrededor.