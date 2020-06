Aprovecha Anthony Benson apoyo de compañeros en NL

Tras jugar en la liga colegial de Estados Unidos y de forma profesional en Ucrania y Hungría, el receptor Anthony Benson encontró en México un nuevo hogar buscando brillar en el emparrillado con los Fundidores, en la LFA.

Sin embargo, derivado de la cancelación de la temporada 2020 del torneo azteca por el Covid-19, Benson pasó por momentos difíciles económicamente.

Con la ayuda de sus compañeros de equipo, a quienes llama hermanos, además de entrenar a niños de forma virtual y subir sus rutinas de ejercicio vía YouTube, ha logrado mantenerse en Monterrey.

"Tenía un plan preparado, al principio fue difícil, pero cuando tienes buenos compañeros a tu alrededor, es fácil (salir de un mal momento). Quienes más me apoyaron fueron Rolando Medina, Sergio Cantú, Marcos Shobert, Luis Tavizon, Itan Salas y Andrew Salas", dijo a Grupo REFORMA.

"Tengo un atleta universitario, pero la mayoría de mis clientes son niños en el nivel de la escuela secundaria o inferior".

El receptor pasó por el Southwestern College, además de enfilarse con el Lumberjacks, de Ucrania, y los Steleers, de Hungría, antes de venir a Fundidores.

"Lo que me trajo aquí fue un amigo, Luis Araujo, es de Tijuana, jugó aquí en Monterrey para Auténticos Tigres, pero lo conocí y en San Diego me habló de la LFA, así que si no fuera por él no estaría aquí, me hizo interesarme en la liga".

Benson confesó que lo mejor de venir a Fundidores ha sido el compañerismo que encontró en el equipo, que lo han apoyado en una nueva experiencia en su carrera.

"Si necesitaba un lugar para quedarme temporalmente, era bienvenido. Si necesitaba ayuda para promover mis entrenamientos, ellos estaban ahí para mí. Cualquier cosa que necesitara, ellos estaban ahí para mí", finalizó.