Aprobación de AMLO cae 10 puntos en 6 meses de gobierno

CIUDAD DE MÉXICO.

La aprobación de Andrés Manuel López Obradorcomo presidente decreció un 10% desde sus 100 primeros días de gobierno, y los temas que convirtió en su bandera política son señalados como los asuntos que han empeorado durante su gestión: seguridad, combate a la corrupción y educación pública, de acuerdo con una encuesta de De las Heras Demotecnia.

De cara a los seis meses de gobierno y ante la pregunta: "¿usted aprueba o desaprueba el desempeño del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador?", un 70% de los encuestados dijo aprobar el desempeño del mandatario; 21% dijo que lo desaprueba; 8 %, que ni lo aprueba ni lo desaprueba, y el 1%, que no sabe.

En los 100 días primeros días del gobierno de López Obrador, cuando De las Heras Demotecnia realizó la misma pregunta, el 80% de las personas aprobaban el desempeño del mandatario y el 14% lo desaprobaba. Es decir, de marzo a mayo 10% de los mexicanos encuestados dejaron de aprobar el desempeño del presidente.

"Me parece que si cayó o no cayó no es lo importante de estos seis meses, lo importante es que existe una percepción de vulnerabilidad. Cuando se es gobierno, como dice Winston Churchill, siempre es más fácil negociar desde arriba. Con el bono democrático que llegó y con todos los gobernadores teniéndole miedo a los 30 millones de votos que sacó y con lo que era López Obrador, de repente se le ve y ya no es Iron Man, resulta que sí pueda bajar en la aprobación", comentó en entrevista con ADNPolítico Rodrigo Galván, director de De las Heras Demotecnia.

¿Qué otros datos revela esta encuesta?

Esta medición también señala que en los últimos meses aumentó un 8% el sector de quienes consideran que su familiar está "peor" desde que el tabasqueño es mandatario e incrementó 10% el de quienes creen que la seguridad ha empeorado.

La encuesta fue realizada del 21 y 22 de mayo de este año a mil personas mayores de edad para medir la aprobación, la imagen, la confianza y la opinión que tienen sobre el mandatario federal a seis meses de que tomó posesión como presidencia.

Otros resultados que cambiaron en el mismo periodo fue en la pregunta "Con Andrés Manuel López Obrador como presidente ¿ha mejorado o empeorado los siguientes temas? Libertad de expresión, combate a la corrupción, educación pública, creación de empleo, combate a la pobreza, economía y seguridad".

En marzo, 25% de los encuestados señalaron que la seguridad había empeorado, pero para mayo 35% sostuvieron lo mismo. En educación pública pasó de 13% a 24% las personas que señalaron que había empeorado; en combate a la corrupción, fue de 17% a 24%; en combate ala pobreza, de 19% a 26%.

Seguridad el principal tema

Pese a que la mayoría de los encuestados respondieron que la seguridad ha empeorado en la gestión de López Obrador, al ser comparada la actual situación de seguridad con la de hace un año, 44% respondió que esta está mejor, pero no mucho; 19% dijo que hoy está peor que antes: 15% señaló que hoy está mucho mejor que antes, y un 11% consideró que hoy está mucho peor que antes.

Ante la pregunta "¿Cómo cree que va a estar la situación de seguridad en México dentro de un año?", 43% sostuvo que va a mejorar algo; 27% que va a mejorar mucho, y un 12% que va a empeorar algo.

Los mexicanos aún confían en AMLO

En la encuesta se pregunta "¿Qué tanto confía en que las acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador ayudarán a mejorar la situación actual del país?", 40 % sostuvo que confía mucho; 30% que confía algo pero no mucho; 18% que confía poco, y 12% que de plano no confía nada.

Rodrigo Galván comentó que actualmente la explicación a lo que ocurre en el gobierno federal es la corrupción de administraciones pasadas, aunque sostuvo que ese discurso se agotará y las personas exigirán estabilidad en diversos temas del país.

"El riesgo es que todavía la explicación a lo que ocurre, es la corrupción de gobiernos anteriores; o sea, la seguridad sí está peor, pero es culpa de los gobiernos anteriores. El gran problema es que se irá agotando el discurso , y la gente que va a seguir en crisis de seguridad, va a terminar diciendo ´si me das a escoger entre un corrupto y una crisis económica, entre un corrupto o una crisis de seguridad, más vale corrupto estable que un honesto en crisis´".