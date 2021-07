'Aprieta' a consumidores alza en los combustibles

Ciudad de México .- El incremento en los precios de los combustibles como gas LP y gasolinas siguen en aumento, lo que a su vez impacta a otros productos y as la economía de los consumidores.

Entre junio del año pasado y junio de este año, el aumento fue de 31.01 por ciento.

Ramiro González, encargado de una tortillería en el Estado de México, contó que el incremento en el maíz y del gas está 'apretando' al negocio, porque tuvieron que incrementar el kilo de tortillas a 18 pesos.

"Sí nos está pegando, estamos tratando de no subirlo más, todas las de la zona (tortillerías) estamos casi igual (en precio), porque la gente ya no te pide un kilo, ahora solo te piden que 10 o 15 pesos porque es lo que traen. Por eso buscamos regalar una paletita, a ver si eso hace que nuestros clientes no dejen de venir", comentó.

COMPARAN

Para el caso de las gasolinas de bajo octanaje (magna o verde) el incremento en lo que va del año fue de 13.16 por ciento; mientras que en junio de este año, contra el mismo mes de 2020, se registró un aumento del 12.59 por ciento.

En el caso de la gasolina de alto octanaje (premium o roja), en lo que va del año se ha registrado un aumento del 19.64 por ciento; mientras que en la diferencia anual de junio pasado contra junio 2020 fue de 19.61 por ciento.