Apresura México el plan en frontera sur

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunciará este 20 de junio en Tapachula, Chiapas, la aportación de 2 mil 900 millones de pesos al Plan de Desarrollo Integral de Centroamérica (PDIC), con la intención de reducir el flujo migratorio a México y Estados Unidos.

"Conforme a las cifras publicadas en el informe trimestral enero-marzo 2019 emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Fideicomiso de Infraestructura para países de Mesoamérica y el Caribe, mejor conocido como Fondo Yucatán, tiene $2 917 410 872.17 pesos", dice el documento oficial.

"El anuncio lo hará el presidente López Obrador en Tapachula, contando con la presencia del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, porque será en su país donde se inicie la instrumentación del programa Sembrando Vida, que será financiado con el dinero del Fondo Yucatán", explica un alto funcionario de la SRE.

En paralelo, se planea que el lunes 17 ya estén desplegados en toda la frontera sur mexicana los 6 mil efectivos de la Guardia Nacional encargados de impedir el ingreso de más inmigrantes centroamericanos al país, como acordó el gobierno de López Obrador con el de Donald Trump el pasado 7 de junio, a fin de evitar la imposición punitiva de un arancel de 5% a las exportaciones mexicanas.

En Tapachula, López Obrador y Bukele recorrerán dos o tres ejidos para que el mandatario salvadoreño observe el arranque del programa Sembrando Vida, que consiste en la instalación de viveros de árboles frutales y madereros para generar empleo.

El objetivo es homologar el inicio Sembrando Vida en El Salvador con el anuncio de que a través del Fondo Yucatán (unos 162 millones de dólares) México regalará la mitad de las cajas de árboles frutales y madereros a fin de que el gobierno salvadoreño aporte una cantidad similar.

"Es la primera ocasión que México hace un convenio de esta naturaleza con El Salvador para ayudar a ese país a crear fuentes de empleo y desarrollo que contribuirán a contener la salida de migrantes", explica el funcionario de la SRE, quien corroboró la información obtenida por este semanario.

Sembrando Vida es un programa social de alto impacto, pero tiene un tinte político.

En el acuerdo bilateral firmado el pasado 7 de junio, en el inciso sobre el PDIC, el gobierno de Estados Unidos se compromete a "liderar junto con México" la asistencia para el desarrollo de Centroamérica.

Las fuentes consultadas afirman que, durante la tensa semana de negociaciones en Washington entre el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, y la representación del gobierno de Trump, ésta manifestó al principio su intención de no participar en el PDIC. "Casi los obligamos a cooperar. Sí firmaron. Eso costó horas de negociación", señala el alto funcionario de Relaciones Exteriores.

Al arrancar Sembrando Vida en El Salvador sólo con fondos mexicanos se reta a Trump a cumplir lo que firmó e indirectamente se le obliga a participar o bien a exhibir su incumplimiento en uno de sus objetivos políticos y electorales: la contención del flujo de inmigrantes centroamericanos.

En el recuento de las negociaciones en Washington, el funcionario de la cancillería mexicana acepta que Estados Unidos exigió hacer de México un Tercer País Seguro. "Así empezó la junta del miércoles" (5 de junio), comenta.

La intención de los funcionarios estadunidenses era que México se convirtiera en Tercer País Seguro. Según esta figura, las autoridades mexicanas tendrían que filtrar a los migrantes centroamericanos que buscan asilo en Estados Unidos para expulsar a quienes no tengan argumentos válidos y, a los que sí, otorgarles calidad migratoria en México para que, al paso de meses y hasta años, entraran legalmente al territorio estadunidense.

Detalles de negociación

>La semana pasada el presidente de Estados Unidos insistió en que México firmó un acuerdo paralelo y secreto con su gobierno, pero no reveló su contenido.

>¿Miente Trump con lo del acuerdo paralelo? se le cuestiona al alto funcionario de la SRE.

> No miente. Él es el que le dio ese trato y yo no quisiera entrar en controversias con él. Pero todo eso nosotros lo hemos dicho; está en un informe, con detalle, y se ha informado. No hay algo secreto, un compromiso diferente que hayamos hecho. No hemos hecho un trato diferente.

...Y refuerza la Guardia Nacional

Elementos militares y de la Guardia Nacional intensificaron su presencia en Chiapas, en la zona fronteriza y en la orilla del río Suchiate, a fin de impedir que los migrantes se internen en territorio nacional con la intención de llegar a los límites con Estados Unidos.

En Ciudad Hidalgo, efectivos de la Marina implementaron operativos de vigilancia a la orilla del río que divide México y Guatemala, para evitar el paso de personas sin documentos y mercadería irregular, que usualmente cruza por esta zona.

Los navales se desplegaron en los pasos informales conocidos como Palenque, Coyote, Limones y Armadillo, entre otros puntos, donde solicitaron a las personas que llegaban en balsas sus documentos de identificación para saber si eran mexicanos o extranjeros.

A los migrantes que no contaban con algún permiso para ingresar al país se les indicaba que tenían que regresar a Guatemala, de forma voluntaria, para no ser detenidos.

Los marinos también frenaron el ingreso de diversos productos que diariamente ingresaban sin ningún control por esta frontera.

Retenes de vigilancia. Por otra parte, desde el sábado por la noche, militares con distintivos de la Guardia Nacional vigilan varios puntos y caminos de la sierra del estado en busca de migrantes.

Los operativos se realizan en comunidades fronterizas como Carmen Xhán, El Jocote, etc.