¡APRENDIÓ LA LECCIÓN!

Hernán Cristante aceptó que el hecho de encabezar la lista de técnicos expulsados no le hace ningún bien a su equipo.

Derivado del incidente que tuvo con Miguel Herrera, el estratega del Toluca se perderá por suspensión su cuarto partido del Clausura 2018, el próximo sábado contra Lobos BUAP, por lo que prometió cambiar y dar un mejor ejemplo.

“Terrible, pero bueno, ya está. No quería ser el número uno en ese sentido, lamentablemente lo soy y es algo que tengo que aprender y seguir corrigiendo porque no es sano, ni para mí ni para el grupo, no porque sea más importante adentro que afuera sino porque no es un buen ejemplo”, reconoció Cristante.

“Uno no puede reaccionar ni aunque le escupan en la cara, le peguen una trompada, una patada o le pisen el dedo chiquito, no tengo que hacerlo, entonces reaccioné y ya está, aprendí, lo tomo como un pequeño fracaso del que siempre aprendo”.

Los Diablos Rojos marchan en el segundo lugar de la Tabla, pero un triunfo combinado con una derrota de Santos podrían mandarlos al liderato, algo que a Cristante sí le interesa por la confianza que podría inyectar en la plantilla.

“Cuantos más puntos podamos hacer, mejor va a ser. Quedamos en dos Liguillas afuera por una cuestión de puntos, entonces también de eso aprendemos, sabiendo que no es sustancial terminar primero ni segundo ni octavo”, explicó.