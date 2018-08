¡APRENDIÓ LA LECCIÓN!

Ciudad de México

"El Canelo" dice que aprendió mucho del positivo a clembuterol que arrojó en febrero en unas pruebas voluntarias, que hizo que la Comisión Atlética del Estado de Nevada le impusiera una suspensión de seis meses.

El castigo concluye hoy, y el mexicano Saúl Álvarez asegura que no tiene nada que demostrar con respecto a este tema, pues desde 2012 siempre ha salido limpio en pruebas antidopaje.

Lo que sí quiere demostrarle el ex campeón Superwelter y Mediano a sus fanáticos es que es mejor que el kazajo Gennady Golovkin, a quien enfrentará el 15 de septiembre en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

"Obviamente en este tiempo aprendí muchas cosas, quien está y quién no está; se aprende, obviamente, es experiencia para que no vuelva a suceder, y quizá mi único error fue no estar documentado del problema de (contaminación con clembuterol de la) carne en México.

"No (tengo presión), la verdad no me siento con ninguna presión ni nada qué demostrar, obviamente sí demostrar que soy mejor, y que en la primera pelea (contra Golovkin) no se demostró porque quedó en un empate, pero creo que es lo que tengo que demostrar, que soy mejor que él el 15 de septiembre, y para eso me estoy preparando", expresó el tapatío de 28 años en teleconferencia desde su guarida en San Diego, California.

Álvarez reveló que sus seguidores no lo han dejado de apoyar en todo este tiempo, pues es un peleador limpio que desde hace seis años se ha sometido a muchas pruebas con resultados negativos.