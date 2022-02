Aprenden del lenguaje inclusivo

Para Diego Luna, aún no es sencillo y natural, pero está tan convencido de que es necesario cambiar palabras para que se sientan representados quienes no se identifican con género masculino o femenino, que optó por incluirlo en su serie Todo Va a Estar Bien. Y también en su comunicación cotidiana.

Susana Zabaleta no cree que sea necesario ese lenguaje.

NO SE PROPONEN PRACTICARLO

En contraste a la visión de ambos, otros actores mexicanos no se han propuesto practicarlo.

"Yo amo el lenguaje, sobre todo el castellano, me fascina, lo aprecio mucho. Creo que (el lenguaje inclusivo) es un exceso, no critico a la gente que lo necesita, pero lo necesitan por el mal comportamiento de las personas. Entiendo, pero no creo que sea necesario", compartió Susana Zabaleta.

Paulina Gaitán (Narcos), Michel Ronda (Control Z) y Tatiana tampoco lo manejan de forma cotidiana, aunque no tienen problema en usar pronombres que les indiquen.

"La Reina de los Niños" por costumbre desdobla el lenguaje y habla a niños y niñas, mamás y papás, pero cree que la inclusión primordial está en las acciones.

HACER COMUNIDAD

"Hacer una comunidad en donde las minorías también se sientan dentro y parte de un grupo, de una sociedad, es importante, no quizá el lenguaje quiere decir que sea inclusivo, sino que, de corazón, los proyectos que hagamos incluyan a todas las personas", coincidió el conductor Roger González.

Natasha Dupeyrón, actriz de La Casa de las Flores, entiende lo complicado que puede ser usar el lenguaje inclusivo, pero destacó que el español es una lengua viva y, por ello, en constante cambio.

"A mí me parece importantísimo. Estoy empezando a usarlo, me cuesta trabajo todavía, pero estoy haciendo este esfuerzo porque creo que hay que ser empáticos, abrazar a todas las personas, ser tolerantes. Desaprender es algo básico, si nos quedamos en lo mismo nunca vamos a crecer ni a cambiar.

APOYO TOTAL

"Así como la palabra ´tuitear´ no existía y ahora sí, hoy estamos entendiendo que hay personas transgénero, no binarias y que necesitan sentirse identificadas. Es parte del lenguaje. Lo apoyo totalmente", sostuvo Dupeyrón.

Procurar la empatía también es una clave para la Drag Queen mexicana Regina Voce, quien participó en el reality Queen of the Universe producido por RuPaul´s, quien ha experimentado dificultades para adaptarse a los nuevos pronombres.

"Tenemos que ser todos muy tolerantes, incluso los que piden el lenguaje inclusivo, porque no es fácil, mucha gente hemos utilizado el plural en masculino siempre, y no es una cuestión de falta de respeto en este punto, sino que es volver a acostumbrarnos.

"Yo no soy una persona tan joven, tengo 40 años, me cuesta trabajo, pero no pierdo nada al acostumbrarme y lo estoy haciendo. Todos debemos respetar la manera de ser del otro y ser empáticos, preguntar: ¿qué necesitas?, ¿cómo quieres que te llame?", agregó.