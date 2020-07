Aprende del negocio

La pandemia le ha dejado mucho aprendizaje a Henry Urrutia.

La crisis económica provocada por el coronavirus afectó a los deportistas profesionales, que según el cubano, muchas veces no tienen los pies en la tierra al vivir dentro de una burbuja económica.

Este año, la Liga Mexicana de Beisbol canceló su temporada a causa del Covid-19 y eso puso en aprietos a muchos peloteros ante la falta de ese ingreso. Algunos dejaron de cobrar desde que terminó la pasada campaña, otros en diciembre y pocos en enero, cuando finalizó la Liga Mexicana del Pacífico.

"Desde enero no cobro un cheque, todos los ahorros que uno podía tener lo tiene que ir poniendo (gastando). En mi caso mis gastos son en Estados Unidos (hijos) y ha sido bastante difícil", comentó el jugador de los Saraperos de Saltillo y los Charros de Jalisco.

"Lo que va del año ha sido de mucho aprendizaje, muchas cosas que teníamos que aprender porque no tenemos los pies en la tierra y nosotros, como jugadores, no podemos pensar que esto nos va a durar toda la vida y mucho menos tener una sola fuente de ingresos, por lo que muchos de nosotros nos hemos visto en problemas ahora que la temporada (verano) no está".

Ante el actual panorama, Urrutia vende los suplementos alimenticios Ariix en sus redes sociales, colabora con la plataforma "culturadeportiva.net" que trabaja con más de 100 universidades para captar talentos del País e inició unas clínicas de bateo con su papá en Saltillo, las cuales tiene planeado implementarlas en Guadalajara.

"A nosotros nos ha pegado más fuerte porque no tenemos una suma de dinero en el banco que tu digas podemos aguantar un año o dos (sin jugar), no es así, nosotros no estamos exentos de esas cosas, si supieras la cantidad de dinero que perdí esta temporada, y no sólo yo, te puedo asegurar que hay jugadores que cobran mejor que yo y también se vieron afectados, es bien difícil.

"Sea cual sea el trabajo que nos toque hacer, nosotros como hombres de bien no podemos avergonzarnos de que estemos trabajando en otra cosa que no sea beisbol. Mucha gente, quizás como deportistas, no tienen los pies en la tierra y dicen ´yo como jugador cómo voy a estar pensando en vender eso´ y cuando tenemos familia, tenemos que buscar la manera de velar por ellos", mencionó el cubano.