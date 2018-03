Aprehenden a violador de mujer discapacitada

Cd. Victoria, Tam.- Agentes de la Policía Ministerial del Estado ejecutaron una orden de aprehensión en contra de un sujeto acusado de haber violado, en diciembre del 2015, a una mujer la cual padece un trastorno en sus capacidades neuropsicológicas, por lo que podría obtener una pena de hasta 40 años de cárcel.

José de Jesús ‘N’ será acusado por la Procuraduría General de Justicia del Estado por el delito de Violación Equiparada, esto al ser presentado ante el juez de Control mismo que concedió la orden de aprehensión a los oficiales de la Policía Ministerial, “el detenido está implicado en el delito mencionado contra una mujer que padece retraso en su desarrollo neuropsicológico, hechos registrados en el mes de diciembre del año 2015”, cita la PGJE en comunicado oficial.

Actualmente José de Jesús ‘N’ se encuentra recluido en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de esta capital en espera de audiencia ante el juez de Control, cabe mencionar que el artículo 273 del Código Penal del Estado de Tamaulipas establece que ‘Comete el delito de violación, el que por medio de la violencia física o moral, tenga cópula con una persona sin la voluntad de ésta, sea cual fuere su sexo’ y puede alcanzar una pena de 10 a 18 años de prisión.

No obstante esta pena puede alcanzar hasta 30 o 40 años de prisión ‘Si la víctima del delito fuere menor de catorce años, o quien no tenga capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo’, según el artículo 274 de dicho reglamento.