Aprehenden en Oaxaca a presunto responsable de plagio de siete personas

Oaxaca de Juárez, 1 Ago .-

Un sujeto fue aprehendido por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) debido a que fue señalado como uno de los probables responsables de los delitos de privación ilegal de la libertad y asalto, cometidos contra siete pobladores del municipio de San Pedro Cajonos, Distrito de Villa Alta, región de la Sierra Norte.

Esta persona, identificada con las iniciales C. U. V. S., fue detenido ayer cuando estaba sobre la carretera federal 190, a la altura del crucero de San Francisco Lachigoló, en Tlacolula de Matamoros.

La carpeta de investigación 42/FVA/2017 señala que el 27 de diciembre del 2017 las víctimas A. L. M. y J. H. M. se trasladaban a bordo de una unidad de motor en compañía de otras personas sobre el tramo Díaz Ordaz-Villa Alta, con dirección a la comunidad de Benito Juárez.

El imputado C. U. V. S. en el momento de los hechos tenía una arma de fuego y obligó a las mencionadas víctimas, en complicidad con otras personas, a dirigirse hasta la cárcel de San Miguel Cajonos, privándolos de su libertad.

En la misma fecha y lugar sucedió un segundo caso; el probable responsable y otras personas privaron de su libertad y asaltaron a A. M. M., A. B. C., J. B. C., C. B. S., y R. R. L., dirigiéndolos al mismo sitio donde retuvieron a las primeras víctimas.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que gracias a su intervención las víctimas fueran liberadas y llevadas a su población de origen, el día 28 de diciembre de 2017.

Finalmente se dio a conocer que la defensa del imputado solicitó en una audiencia, la ampliación del término constitucional, por lo que la situación jurídica de C. U. V. S. se resolverá el próximo 6 de agosto.