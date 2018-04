Apple trabaja en un iPhone con pantalla curva

La función de control permitiría a los usuarios de iPhone realizar algunas tareas con un movimiento de los dedos cerca de la pantalla sin tocarla.

La tecnología probablemente no estará lista para los consumidores hasta dentro de al menos dos años, si Apple decide seguir adelante con ella, dijo una persona familiarizada con el trabajo.



La compañía de la manzana siempre está en busca de nuevas formas para que los humanos interactúen con las computadoras. El cofundador Steve Jobs popularizó el mouse a principios de la década de 1980.



Los últimos iPhone de Apple tienen una función llamada 3D Touch que responde de manera diferente dependiendo de las distintas presiones con los dedos. La nueva tecnología de gesto tendría en cuenta la proximidad de un dedo a la pantalla, dijo la persona.



Apple también está desarrollando pantallas de iPhone que se curvan hacia adentro gradualmente desde arriba hacia abajo, dijo una de las personas familiarizadas con el proceso. Eso es diferente a las últimas pantallas de teléfonos inteligentes de Samsung, que se curvan en los bordes.



Hasta el momento, todos los modelos de iPhone han utilizado pantallas planas. La pantalla OLED del iPhone X se curva ligeramente en la parte inferior, pero la forma es casi invisible para el ojo humano.



Las pantallas de diodos orgánicos de emisión de luz (OLED) se pueden curvar o incluso doblar, a diferencia de la tecnología de pantalla LCD menos flexible utilizada en iPhone anteriores.



Un iPhone de pantalla curva podría estar a tan solo dos o tres años de distancia, dijo la persona. Apple también está trabajando en una nueva tecnología de pantalla, conocida como MicroLED, pero eso necesitará por lo menos tres o cinco años más, informó Bloomberg News el mes pasado.



Ambas características aún se encuentran en la etapa inicial de investigación y desarrollo y Apple podría optar por no seguir adelante con las mejoras. Una portavoz de Apple declinó entregar declaraciones.



El trabajo se produce en un momento en que el pionero de los teléfonos inteligentes con sede en Cupertino, California, busca hacer que sus dispositivos se destaquen.



Los teléfonos inteligentes se han vuelto cada vez más similares, a medida que Apple, Samsung Electronics Co, Google y Huawei Technologies Co adoptan características como pantallas completas, cámaras avanzadas y reconocimiento facial casi al mismo tiempo.



En el cuarto trimestre, Apple fue responsable de aproximadamente el 20 por ciento de las ventas de teléfonos inteligentes después del lanzamiento del iPhone X y iPhone 8, superando a Samsung y Huawei, que ocuparon el segundo lugar, según IDC.



Para mantenerse a la vanguardia, Apple necesita atractivas nuevas características y diseños. Samsung ya está trabajando en un teléfono inteligente plegable, mientras que Huawei está experimentando un mayor éxito en Asia.



Si bien los proyectos de Apple no son inminentes, la compañía tiene planes a corto plazo para expandir la tecnología OLED a más dispositivos, según otras personas con conocimiento del tema. Lanzará un segundo iPhone con ese tipo de pantalla este año; un modelo más grande con una pantalla de 6.5 pulgadas, comparado al tamaño de 5.8 pulgadas en el actual iPhone X.



La compañía también está trabajando en una actualización del tamaño del iPhone X y un nuevo modelo LCD de bajo costo.