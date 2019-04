Apple tendría más mercado en salud que en teléfonos inteligentes

Nueva York, Estados Unidos.

Las ambiciones de Apple Inc en la atención médica van más allá de los dispositivos wearable como el Apple Watch, y la compañía está lista para emerger pronto como líder en salud del consumidor, según Morgan Stanley.

De acuerdo con la estimación de un equipo de 14 analistas, la oportunidad de la compañía en el mercado de atención médica oscila entre al menos 15 mil millones de dólares y los sorprendentes 313 mil millones en ingresos para el 2027. La gran diferencia es apropiada dada la oportunidad temprana, dijeron.



"La atención médica es un mercado donde Apple tiene el potencial de liderar el cambio digital, como lo hizo iTunes con la música o la App Store con los servicios móviles", escribieron los analistas en un informe de 56 páginas publicado este lunes.



"Basándonos en lo que ha hecho en los últimos cinco años, vemos a Apple creando los componentes básicos de otro ecosistema" que pone al consumidor en el centro.



Morgan Stanley observó cómo las plataformas de Apple podían cambiar diversos procesos en la industria de la salud y usaron el ecosistema integrado de iPhone/iPad, iOS y App Store como una guía de cuánto podrían ahorrar a la empresa.



Según las proyecciones, la oportunidad en la atención de la salud en Estados Unidos es tres veces más grande que el mercado mundial de teléfonos inteligentes, mientras que la expansión internacional ofrece aún más ventajas.



Si bien competidores como Google, de Alphabet Inc, y Amazon.com Inc pueden tener mayores capacidades de inteligencia artificial, la vasta base de usuarios de Apple es una clara ventaja que no se puede subestimar, agregaron los analistas.



Los posibles anuncios futuros de Apple que podrían atraer la atención de los inversionistas incluyen una mayor variedad de dispositivos wearable de calidad médica, como ayudas auditivas en versiones más recientes de los AirPods o una integración de la presión arterial, la glucosa o el control del sueño en el Apple Watch.



Los analistas especularon que también existen oportunidades de obtener subsidios médicos o reembolsos por el reloj, o incluso de adquirir una compañía de atención médica para acelerar la entrada de la compañía en el mercado.



Apple tuvo un ingreso total de 2 mil 656 millones de dólares en el 2018, y el iPhone representó más de 60 por ciento de eso, según datos compilados por Bloomberg.