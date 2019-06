Apple pide a Trump no aplicar aranceles a China

Nueva York, Estados Unidos.

Apple llamó al Gobierno de Donald Trump a no implementar aranceles de hasta 25 por ciento a una nueva lista de productos importados desde China y afirmó que reducirían el aporte de la compañía a la economía de Estados Unidos.

La lista incluye todos los productos principales de Apple como el iPhone, la computadora Mac y los AirPods, además de piezas y baterías utilizadas para reparar productos en Estados Unidos, escribió la empresa en una carta con fecha del 17 de junio enviada al representante comercial de la Casa Blanca, Robert Lighthizer.



También abarca accesorios que Apple fabrica para los dispositivos, como monitores y teclados.



Los aranceles también reducirían la competitividad mundial de Apple, agregó la compañía con sede en Cupertino, California.



Los productores chinos con los que Apple compite en todo el mundo no tienen una presencia significativa en Estados Unidos, por lo que no se verían afectados por la medida. Otros competidores extranjeros tampoco se verían afectados, por lo cual las condiciones serían desfavorables para Apple, aseguró la empresa.



"Le instamos a que no proceda con estos aranceles", solicitó Apple.



La firma envió sus comentarios durante el periodo de consulta pública sobre los aranceles contra unos 300 mil millones de dólares en productos chinos mientras Estados Unidos intenta cerrar un acuerdo con China que aborde el déficit comercial, las denuncias de robo de propiedad intelectual y otras prácticas comerciales.



Cientos de compañías y grupos comerciales de Estados Unidos participarán en una audiencia pública de siete días hasta el 25 de junio, la mayoría para oponerse a la medida.



Apple es uno de los mayores creadores de empleos de Estados Unidos, argumentó, responsable de dar trabajo a más de 2 millones de personas.



La compañía añadió que es el mayor contribuyente corporativo del país en materia de impuestos. Apple se comprometió a hacer un aporte directo a la economía estadounidense de más de 350 mil millones de dólares durante cinco años y aseguró que va camino a cumplir ese objetivo.



Estados Unidos y China anunciaron que los Presidentes de ambos países se reunirán en Japón la próxima semana para reiniciar las negociaciones comerciales tras un mes de estancamiento.