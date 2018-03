Apple compra aplicación de revistas digitales Texture

Texture, ofrecida a través de las tiendas de aplicaciones de Apple, Google y Amazon.com Inc, refuerza los esfuerzos de Apple en servicios y medios en línea.

La compañía de Cupertino, California, pretende alcanzar los 50 mil millones de dólares en ingresos por servicios anuales para el 2021, y un servicio de suscripción a una revista probablemente contribuya a eso.



El catálogo de la revista Texture incluye Entertainment Weekly, Billboard, Vanity Fair, Vogue y Bloomberg Businessweek.



Actualmente, la aplicación está a cargo de Next Issue Media LLC, propiedad de un grupo de editores y otras compañías, incluidas Hearst Corp, Meredith Corp, News Corp, Rogers Communications Inc.



En el 2014, la firma de capital privado KKR invirtió 50 millones de dólares en la empresa.



Apple hizo su primer gran esfuerzo para integrar revistas y periódicos en sus dispositivos con una aplicación llamada Newsstand en el 2011, que reemplazó con el servicio más completo de Apple News hace un par de años.



Por lo general, Apple no anuncia formalmente adquisiciones de compañías más pequeñas, pero su ejecutivo de servicios, Eddy Cue, que supervisa sus esfuerzos de medios, está hablando en la conferencia South by Southwest esta semana en Austin, Texas.



"Estamos entusiasmados de que Texture se una a Apple, junto con un impresionante catálogo de revistas de muchos de los principales editores del mundo", dijo Cue en un comunicado. "Estamos comprometidos con el periodismo de calidad de fuentes confiables y permitiéndoles a las revistas seguir produciendo historias atractivas y atractivas para los usuarios".



La compañía no dijo cuánto pagó por Texture, pero el movimiento marca la segunda adquisición informada por Apple del año calendario. En enero, compró BuddyBuild, un servicio de desarrollo de aplicaciones con sede en Canadá.