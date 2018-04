Apple avisa a sus empleados: cualquier filtración tendrá consecuencias

La compañía dijo en un extenso memorando publicado en su blog interno que "atrapó a 29 filtradores" el año pasado y señaló que 12 de ellos fueron arrestados.

"Estas personas no solo pierden sus trabajos, sino que también pueden enfrentar dificultades extremas para encontrar empleo en otro lugar", agregó Apple. La compañía no quiso hacer ningún comentario hoy.



Apple describió situaciones en las que se filtró información a los medios, incluida una reunión a principios de este año en la que el jefe de ingeniería de software de Apple, Craig Federighi, indicó a los empleados que algunas funciones planificadas del iPhone se retrasarían. Apple también citó un paquete de software aún por lanzar que revela detalles sobre el iPhone X inédito y el nuevo Apple Watch.



La información filtrada sobre un nuevo producto puede afectar negativamente las ventas de los modelos actuales, dar a los rivales más tiempo para comenzar con una respuesta competitiva y generar menos ventas cuando se lanza el nuevo producto, según el memo. "Queremos tener la oportunidad de decirle a nuestros clientes por qué el producto es excelente y no tenerlo mal hecho por alguien más", señaló en el memorando



Apple es notoriamente reservado sobre el desarrollo de su producto. En el 2012, el presidente ejecutivo Tim Cook se comprometió a duplicar el mantenimiento del trabajo de la compañía en secreto. A pesar de eso, los medios han continuado informando noticias sobre la empresa para satisfacer la demanda de información sobre una empresa que se ha convertido en una parte crucial de las carteras de inversión, muchas de las cuales respaldan fondos públicos de jubilación para maestros y otros trabajadores esenciales.



En el 2017, Apple mantuvo una reunión confidencial con los empleados en otra apuesta para detener las filtraciones. Desde entonces, las publicaciones, incluyendo Bloomberg News, publicaron detalles sobre el iPhone X, una nueva caja de transmisión de video de Apple TV, un nuevo Apple Watch con LTE, los próximos auriculares de realidad aumentada de la compañíía, nuevos modelos de iPad, mejoras de software y detalles sobre los próximos iPhones y auriculares AirPods.