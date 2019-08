Apoyos históricos del DIF

Uniendo esfuerzos se logró ser una ciudad de campeones en todos los ámbitos, deportivo, educativo, social y empresarial, es el resultado del trabajo en equipo: logrando beneficiar a más de 139 mil 400 personas, con más de 570 mil apoyos directos y más de 2 millones 300 mil raciones alimenticias en los primeros 9 meses, a través de 53 programas de asistencia social del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Reynosa.

Carlos Peña Garza, Presidente del Patronato del DIF Reynosa, rindió su Primer Informe de Actividades, en un evento que se llevó en un hotel de esta frontera, acompañado de su esposa, la alcaldesa, Maki Esther Ortiz Domínguez, su madre, la señora, Bertha Garza González, su hijo, Carlos Víctor Peña Ortiz, Presidente del Voluntariado Juvenil, Amparo Domínguez de Ortiz, madre de la alcaldesa y familiares; el Teniente Coronel de Caballería Diplomado de Estado Mayor, Óscar Noriega Sandoval, representante del General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Carlos Arturo Pancardo Escudero, Comandante de la Octava Zona Militar.

Asimismo, Alberto Castillo Castillo, titular de la Estación Reynosa de la Policía Federal, Demetrio García Gallegos, coordinador de la Policía Estatal en Reynosa, Armando Zertuche Zuani, diputado federal, María del Refugio Anzaldúa Gutiérrez, directora del DIF Reynosa, Jaime García Rodríguez, beisbolista profesional, primeras damas de Camargo, Díaz Ordaz, Matamoros, Río Bravo, integrantes del cabildo, funcionarios, sociedad civil y familias de Reynosa.

METAS ALCANZADAS

En su mensaje, dio a conocer los logros en materia de asistencia social que se alcanzaron en el periodo 2018-2019, acciones con mucho sentido de responsabilidad, con el compromiso de trabajar con gran seriedad por este "proyecto de todos", dirigido a buscar el beneficio de las familias reynosenses, superando las expectativas y mostrando lo que sucede cuando se suman esfuerzos, compartiéndose la vocación de servicio y la labor de ayudar a los que más necesitan.

"No lo hicimos solos, tengo la seguridad de contar en todo momento con la comprensión y apoyo de la doctora Maki Esther Ortiz Domínguez, nuestra Presidente Municipal de Reynosa, de quien tengo el orgullo de ser su esposo, y a quien desde este micrófono le reitero mi cariño y afecto de siempre", dijo.

En el evento presentó el caso de Heidy, una niña desamparada que llegó a la casa hogar del DIF y pese a las adversidades, con todo el apoyo del DIF Municipal, se logró encontrar a su familia, y ahora ya está con sus seres queridos, logrando la reconstrucción del tejido social, de la misma forma el caso de Alexis un pequeño con discapacidad que ha sido apoyado.

Carlos Peña Garza, expresó que en esta administración, la vinculación con empresas y organizaciones ha tomado un papel muy importante, a través de participaciones en diferentes proyectos, logrando obtener grandes apoyos y para muestra de ello, la aportación de todos los clientes de la cadena comercial Oxxo, que a través de su programa de redondeo, se logró la compra de sillas de ruedas para el deporte adaptado que son muy costosas, para el equipo de Águilas Blancas, que han sido campeones y representan a Reynosa como ciudad incluyente, como una ciudad que se preocupa y se ocupa de las personas con discapacidad.

LOS PROGRAMAS

"Si sumáramos los últimos 3 años de gestión en la administración municipal de la Dra. Maki Ortiz, con seguridad podemos afirmar que hemos superado las cantidades de apoyos y beneficiarios de cualquier otra administración anterior, contamos con el programa de becas y apoyos más grande en la historia de Reynosa, con esto demostramos que uniendo esfuerzos logramos ser una ciudad de campeones en todos los ámbitos, deportivo, educativo, social y empresarial, gracias por todo el apoyo", manifestó.

El Presidente del Patronato del DIF Reynosa, reconoció el apoyo de los integrantes del patronato, quienes haciendo a un lado por un momento sus tareas personales, han dedicado su tiempo y atención, a fin de estar pendientes de que DIF Reynosa, lleve buen rumbo y sus beneficios se hagan llegar a quienes verdaderamente lo necesitan.

En su mensaje, agradeció por la labor realizada de la directora, María del Refugio Anzaldúa Gutiérrez, de los subdirectores y coordinadores, de todo el equipo DIF Reynosa, que dan su mejor esfuerzo con una capacidad inigualable y que han dedicado gran parte de su tiempo, de sus vidas y a veces hasta de sus recursos personales, demostrando que llevan bien puesta la camiseta de esta administración por el bien de Reynosa en el proyecto de todos, siempre dándole a los ciudadanos el servicio de calidad y calidez.

"A mi gran equipo de compañeros les digo que estoy muy agradecido de lo que ustedes hacen y lo que nosotros hacemos, juntos logramos lo necesario para que a la gran familia Reynosa, le vaya bien, esté mejor y pueda gozar de un gran bienestar, por eso les reconozco su trabajo", dijo.

RECONOCIMIENTOS

El Presidente del Patronato del DIF Reynosa, hizo un reconocimiento y agradecimiento a los grandes benefactores representativos tanto de organismos, empresas e instituciones públicas y privadas como la Cámara Mexicana de la Industrial de la Construcción, Home Depot, City Club, Sport Training, Farmacias la Salud, Regis, Hospital Santander, Del Río, Fundación Salud Digna y personas en general, así como de personalidades altruistas que muy filantrópicamente han extendido sus manos, haciendo llegar grandes beneficios para mujeres, niños, personas con discapacidad, adultos mayores y jóvenes.

"Quiero recalcar y hacer notar que nunca en la historia de Reynosa se había logrado beneficiar a tantas personas con una importante cantidad de apoyos, hoy en día seguimos cumpliendo con las expectativas de atención que nuestra población requiere", dijo.

Resaltó el apoyo de los integrantes del Voluntariado DIF Reynosa, que encabezados por su presidenta, la señora Alicia Guerrero de Blanco, y del Lic. Carlos Víctor Peña Ortiz, presidente del Voluntariado Juvenil, que nunca han dejado de trabajar, apoyando, colaborando y aportando lo mejor de sí mismos, logrando unidos, llevar más beneficios a las personas más vulnerables de Reynosa.

"En el presente informe de actividades, mostramos lo que sucede cuando se suman esfuerzos, compartiéndose la vocación de servicio y la labor de ayudar a los que más necesitan, llevándolos de la mano y con libertad, igualdad y fraternidad para lograr las metas trazadas a lo largo de este camino que con gran placer vamos concluyendo, los invito a ser lo que se dice que somos, a soñar con fuerza, a creer en lo que soñamos, decimos y hacemos y, sobre todo, a creer firmemente en Reynosa, a transformarlo con fuerza y con audacia, a ser capaces de superar los límites de las expectativas de nuestros detractores, a continuar con nuestro proyecto de todos, un Reynosa fuerte y seguro de sí mismo", expresó.

Agradeció a su familia, a su madre, señora, Bertha Garza González y a su padre el Doctor, Roberto Peña Vidaurri, que en paz descanse, ya que juntos lo formaron como persona; a la presidente municipal y esposa la Doctora, Maki Esther Ortiz Domínguez, a su hijo, Lic. Carlos Peña Ortiz, junto con toda su familia, por tener la oportunidad de poder servir a la ciudadanía.

"Soy sobreviviente de cáncer desde hace más de 10 años y agradezco por las enseñanzas que esto me trajo, porque gracias al apoyo incondicional de toda mi familia he tenido la fuerza para ir junto con los pobladores de esta ciudad con honestidad, con ganas de hacer bien las cosas, y sobre todo con el corazón en la mano, para seguir mereciendo la confianza de nuestra gente del pueblo de Reynosa, sólo me falta reiterarles lo orgulloso que me siento de formar parte de este equipo de trabajo del DIF y Municipio, dedicado a hacer de su labor diaria, la mejor oportunidad de darle a Reynosa un mejor presente y un futuro A Toda Makina, con mayores oportunidades, bienestar y prosperidad, continuaremos con nuestro compromiso de trabajo por Reynosa, por todas las familias y por el "proyecto de todos", finalizó.

CARLOS PEÑA GARZA, Presidente del Patronato del DIF Reynosa, presentó el Primer Informe de Actividades del DIF Reynosa, beneficiando a más de 139 mil personas.

REYNOSA, una ciudad de campeones en todos los ámbitos.