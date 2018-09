Apoyo mutuo

Monterrey, N.L.

Selena Gomez habló por primera vez de Demi Lovato, quien está recibiendo ayuda de un especialista tras sufrir una sobredosis de drogas en julio.

En entrevista con la revista Elle, la intérprete de "Back To You" habló de su comunicación con Lovato tras lo ocurrido.

"Todo lo que voy a decir es que me puse en contacto personalmente, no hice algo público, no quería. La quiero", afirmó. "La conozco desde que teníamos siete años, así que eso es todo lo que diré".

SE LIBERA DE LA PRENSA

También comentó sobre su nueva residencia en Orange, California, para liberarse de la prensa de Los Ángeles por un tiempo.

"Ha sido una liberación (mudarme). Los Ángeles se volvió muy claustrofóbico para mí, no puedo hacer ninguna de las cosas que hago aquí en Orange. Es simplemente imposible.

"Me siento muy segura de donde estoy. No me siento errática o inestable emocionalmente, como me sentía antes. Se trata de entenderme un poco mejor. Eso no quiere decir que lo tengo todo resuelto, pero se siente bien", explicó.

EN LA LUCHA

Luego de cumplir 26 años en julio, la cantante y actriz señaló que regresó la simplicidad a su vida, mientras trabaja en su nuevo disco y colabora para A21, una organización global sin fines de lucro que lucha contra el tráfico de personas.

"Con respecto a mi vida personal, ¿qué si alguien me ve tomándome una copa de vino? me importa una mierda, no intento esconderme. Es mi vida. La estoy viviendo como quiero", aseguró.

Vende y cambia de residencia

Demi Lovato puso a la venta la casa de Los Ángeles donde sufrió una sobredosis el pasado julio, la ofrece en 9.5 millones.

Ahora vive en un lugar más tranquilo en el área del Lago Toluca de los Ángeles, California, a una cuadra de la residencia de Miley Cyrus.