Apoyará PRI local Guardia Nacional

Cd. Victoria, Tam.- El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional votará a favor la iniciativa de reforma para la creación de la Guardia Nacional, anticipó el diputado local y exdirigente estatal del partido tricolor, Rafael González Benavides, quien recordó que será en las próximas semanas cuando ésta debe ser remitida a los 32 congresos locales para su aprobación.

"No podemos escatimar el apoyo a las iniciativas ahorita del presidente de la República para que después no tenga la excusa y el pretexto de decir que fallamos porque lo frenaron, porque no lo apoyaron", la iniciativa de la Ley Orgánica de la Guardia Nacional debe ser aprobada por lo menos por 17 legislaturas locales, es decir, la mitad más uno de los congresos en los estados, "vamos a esperar a que nos llegue para socializarlo, enterarnos bien de la propuesta y de la reforma y apoyarla en caso de que sea necesario".

La reforma constitucional fue aprobada por unanimidad la semana pasada en el Senado de la República la cual contempla un mando civil al frente de la Guardia Nacional, asimismo leyes secundarias como la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza y la Ley Nacional de Registro de Detenciones, las cuales regularán el actuar de la nueva Guardia Nacional que en un inicio estará integrada por elementos del Ejército Mexicano y de la Armada de México.

"Son muchos factores los que afectan la Seguridad Pública, decir que la Guardia Civil va a ser la clave para resolver no lo creo, la cuestión de la Seguridad Pública obedece muchos factores, se tienen que combatir también Educación, Economía, Empleo, todos esos factores inciden en la Seguridad Pública, como los valores".