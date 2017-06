Apoyan en las redes a mamá denunciante. Surgen más quejas contra guardería

Por medio de redes sociales reynosenses están manifestando apoyo para la madre de familia que denunció el abuso que sufría su pequeño de diez meses en la guardería “Las Abejitas”.

Esto, luego de que quedara asentado por medio de una denuncia que un menor había sido amarrado de pies y manos en la estancia infantil.

Cabe destacar que esta guardería fue clausurada temporalmente en tanto no se esclarezcan estos hechos.

Los niños y niñas que estaban siendo atendidos en esta guardería serán reubicados a otras estancias.

Sin embargo, en redes sociales los comentarios no se han hecho esperar e incluso algunos denuncian el maltrato hacia otros niños en esa guardería.

Tal es el caso de Megan Villicaña, quien comentó que sacó a su hija de la guardería al notar cambios en su conducta.

“Ella lloraba cuando la dejaba, descubrí que los tres días que estuvo aquí comía lo mismo, la dejaban todo el día con el mismo pañal y jamás me mostraron las instalaciones. Mi sentido me decía que algo no estaba bien”.

Zuleima García denunció que trabajo una semana en esa guardería y que la encargada era déspota.

Por su parte, Kassandra Garza, indica que hace seis años, le pasó un caso similar en esta guardería.

“El primer día lo jalonearon horrible, llegó con marcas en la carita por no estar quieto. Yo sí le di unas buenas cachetadas a la ‘vieja’ y sólo porque me detuvieron no le hice más” comenta.





COMENTA. Ella trabajó en la guardería y acusa de déspota a la encargada.

Responde. Esta madre de familia asegura que golpeó a la encargada por abusar de su hijo.