Apoyan a usar armas a legisladores atacados a balazos en Virginia

Como él, la mayoría de los legisladores presentes en un tiroteo mientras practicaban para un partido de beisbol tiene una afinidad de 93 por ciento con los objetivos de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), de acuerdo con sus votaciones en el Congreso medidas por el Proyecto Vote Smart.

Esa convicción que no cambia ni con el saldo de cuatro heridos.



"Lo que acabamos de ver aquí es el lado malo, los efectos de alguien que no estaba ejercitando los derechos adecuadamente", respondió Brooks, congresista republicano por Alabama.



Con el uniforme sucio tras revolcarse por la tierra para evitar intentar salvar su vida, Brooks rebatió el miércoles la pregunta sobre si el ataque le hacía cambiar su opinión sobre la libre portación.



"No desecharíamos el derecho a la libertad de expresión sólo por algunas personas diciendo por ahí cosas que hieren los sentimientos de la gente", dijo.



Herido con una sola bala en la cadera y en condición crítica en un hospital tras dos operaciones, el líder republicano Steve Scalise tiene récord perfecto de 100 por ciento de afinidad con los intereses de la NRA. El resto de los presentes tiene un registro de 93 por ciento.



"Por años los legisladores se han opuesto a regulaciones de sentido común... Los invitamos a reexaminar su posición en este tema crítico en esta lucha", dijo Josh Horwitz, el director ejecutivo de la Coalición para Detener la Violencia por Armas (CSGV).



Considerado el primer tiroteo de alto impacto durante la naciente Presidencia de Donald Trump, el caso del ataque en Alexandria no ha desatado un debate sobre el control de armas, tema enterrado desde 2013 tras la masacre de 20 niños en Sandy Hook, escuela de Newtown, Connecticut.



La NRA, principal donante a la campaña presidencial de Trump en 2016, intenta que las dos Cámaras controladas por el Partido Republicano aprueben un proyecto de Ley que facilitaría la venta abierta de silenciadores de armas.



De acuerdo con el FBI, las armas recuperados al hombre identificado como el tirador solitario -el verificador de casas James Hodgkinson- fueron una pistola 9 milímetros y un rifle calibre 7.62.



El atacante, quien se mudó a Alexandria en su camioneta para protestar contra la Presidencia de Trump, tuvo un incidente en marzo en su lugar de residencia, en Bellesville, Illinois, donde vecinos lo vieron disparando al bosque, según un diario local.



Sin embargo, ese mismo rotativo aseguró que la Policía había comprobado que Hodgkinson estaba en posesión legal de sus armas y que fue obediente de los oficiales cuando en esa fecha le pidieron detenerse.