Apoyan sanción, pero aún analizan

Monterrey, México.

-Aunque dijeron apoyar una sanción ejemplar al Gobernador Jaime Rodríguez por los desvíos para recabar firmas para su candidatura presidencial, los líderes de las tres principales fracciones -PAN, PRI y Morena- en el Congreso local señalaron ayer que aún analizan si debe ser la destitución, como plantea el predictamen de la Comisión Anticorrupción.

En cambio, Movimiento Ciudadano ya dice estar a favor. "Vamos a buscar la sanción máxima posible", aseguró Carlos de la Fuente, coordinador de la bancada mayoritaria del PAN, que tiene 15 Diputados locales. "Pero esa sanción máxima la tenemos que analizar.

No puedo decir cuál es la máxima". También Francisco Cienfuegos, líder del grupo del PRI, con nueve legisladores, se manifestó por una sanción ejemplar, pero cuidando la legalidad. "Es muy prematuro con un anteproyecto decir cuál sería el sentido de nuestro voto.

"Siempre hemos estado a favor de una sanción ejemplar", afirmó, "pero tiene que cumplir con todas las disposiciones legales". Ramiro González, que coordina la bancada de siete Diputados de Morena, dijo no querer definir castigos por adelantado para no "viciar" el proceso. "No puedo definir ahorita si estamos a favor de las sanciones que se manejan", aseguró. "No quisiera dar una declaración, pero jurídicamente Morena va a hacer lo correcto".

Añadieron que hasta que concluya el análisis de las implicaciones de las suspensiones que la Suprema Corte otorgó a "El Bronco" y su Secretario General de Gobierno, Manuel González, podrían pronunciarse por un castigo específico. EL NORTE publicó ayer que un predictamen de la Comisión Anticorrupción plantea el destituir del cargo e inhabilitar por tres años al Gobernador por las "broncofirmas".

Luis Donaldo Colosio, líder de la fracción de Movimiento Ciudadano -que tiene seis Diputados y encabeza la Comisión vía el legislador Arturo Bonifacio de la Garza-, dijo que ya contemplan la destitución. Hasta agregó que tienen que empezar a ver quién sustituirá al Gobernador.

"El borrador aún puede cambiar porque la Comisión y el Congreso están en el proceso deliberativo para poder determinar la sanción adecuada", dijo. "Pero sí estamos a favor de lo que se plantea (la destitución e inhabilitación)". Ivonne Bustos, única Diputada del Partido Verde, dijo que apoyaría la propuesta que avale la Comisión.

El documento debe ser primero aprobado por la Comisión para luego ser llevado al Pleno, donde necesitaría mayoría absoluta, es decir, al menos 22 votos de los 42 Diputados. La sanción aprobada, sin embargo, no se podrá aplicar hasta que se resuelvan en la Corte los recursos que presentaron Rodríguez y González.