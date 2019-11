Apoyan reclamo de presupuesto en el Ramo 33

"Tenemos necesidad, problemáticas, nos une la causa, no es un movimiento de alcaldes, nos interesan los resultados". Maki Esther Ortiz Domínguez, alcaldesa de Reynosa.

La propuesta de la alcaldesa Maki Esther Ortiz Domínguez para que los más de 31 mil millones de pesos que serán entregados a los municipios por parte de la federación estén etiquetados dentro del rubro 33, será apoyada por algunos de los diputados federales que conformaron la coalición "Juntos Haremos Historia".

Los miembros del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Encuentro Social (PES) ofrecieron su apoyo a la munícipe, al considerar que la partida debe garantizar un bienestar social.

Al respecto, Ortiz Domínguez explicó que la exigencia no obedece a un nuevo movimiento político, sino al garantizar que los programas de atención continúen en el 2020.

"Estamos pidiendo que se nos aclare esta propuesta de recursos que se ha hecho a nivel federal, hemos estado visitando la Ciudad de México con este objetivo, pidiendo el apoyo de los legisladores; tenemos necesidad, problemáticas, nos une la causa, no es un movimiento de alcaldes, nos interesan los resultados", destacó.

Dentro de la afirmativa, se encuentran la diputada federal Olga Juliana Elizondo Guerra, así como el también legislador Héctor Villegas González.

El anuncio se dio a conocer momentos previos a que Elizondo Guerra ofreciera en esta ciudad fronteriza su primer informe de actividades, al que también asistieron los coordinadores del PT y PES, así como el diputado Armando Zertuche Zuani del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

La diputada Olga Juliana Elizondo aseguró que "estamos solidarios con los alcaldes del país, México requiere esta parte transformadora, desde mi punto de vista no importa de qué color de partido sea, aquí las necesidades se sienten en la casa", y agregó que ella tiene un profundo interés por el desarrollo del campo, la competitividad y sobre todo los temas sustentables.

La alcaldesa Maki Ortiz participó en rueda de prensa junto a Elizondo Guerra, quien además estuvo acompañada por Reginaldo Sandoval Flores, coordinador de la fracción del Partido del Trabajo y Nohemí Alemán Hernández, diputada del PAN por Tamaulipas.

PRIMER FRENTE

Los alcaldes dan la cara

La alcaldesa Maki Ortiz insistió en que los legisladores deben hacer presión con sus homólogos, que hasta el momento mantienen a los funcionarios a la expectativa.

"Es muy fácil decir que no dentro de un escritorio, pero no lo es cuando se lo tienes qué decir a una mujer que necesita una despensa, a una persona de la tercera edad que busca una silla de ruedas, medicamento, apoyo para su escuela, ahí no es fácil, nosotros damos la cara".