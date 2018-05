Apoyan profesores a director detenido

Matamoros, Tam.- Maestros de la escuela primaria Gabriela Mistral del turno matutino y Ernesto Guajardo del vespertino suspendieron clases este martes para ir a manifestarse en las afueras del edificio del Poder Judicial del Estado, pidiendo que sea liberado su compañero Arturo "N", quien es acusado de supuesto abuso sexual en contra de una menor de 7 años de edad.

Durante la mañana con cartulinas en manos, más de 40 profesores mostraron su inconformidad por la detención del director de esta escuela, a quien se le señala por una pequeñita y sus padres como quien abusó de la menor.

"Profe Arturo, todo el apoyo de sus compañeros", "El es inocente", "apoyo total para el profe Arturo zona 204", "Profe Arturo creemos en ti!!!", "los maestros apoyamos y creemos en ti", "profe Arturo es inocente", entre otras frases se pudieron leer en las cartulinas que mostraron los catedráticos al manifestarse en las afueras de este edificio estatal en donde se llevó a cabo la audiencia entre el demandado y el demandante.

Al tratar de dialogar con los maestros que se estaban manifestando, estos se negaron a dar declaraciones a los medios de comunicación.

Al momento que se manifestaban en dichas instalaciones, llegó uno de los jueces, con quien intentaron dialogar, sin embargo les confirmó que él no tenía nada que decir, todo lo que se tenga que ver en torno al caso se verá en base a la ley.

Mientras tanto los catedráticos se mantuvieron durante parte del día protestando en contra de la detención del director, por lo que ni en el turno matutino ni vespertino se tuvo clases en dicha institución educativa.

En horas de la tarde el profesor Arturo "N" fue vinculado a proceso acusado de violación, trasladándolo al Cedes de Matamoros, en donde esperará los llamados para que se lleven a cabo las audiencias correspondientes.

Parte acusadora

>En tanto una persona que dijo ser familiar de la menor afectada, aseguró que la madre de la niña pronto hablará con los medios de comunicación para dar detalles de los lamentables hechos.

>"Esta detención no es de la noche a la mañana, se abrió una investigación, en donde se presentaron las pruebas correspondientes con los exámenes médicos y en base a ello se giró la orden de aprehensión

>"No es nada inventado y no presentamos la denuncia un día y al otro día lo detuvieron, no, ya hay toda una investigación en este caso", dijo Rosa Elvia Núñez.