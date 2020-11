Apoyan municipios a alumnos del Tec

Cd. Victoria, Tam.- Derivado de la pandemia por la COVID-19 y la restricción de clases presenciales en todos los niveles educativos, por lo menos cuatro municipios de la entidad apoyan a alumnos del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria -ITCV- con equipos de cómputo y conexión a internet para que puedan continuar con sus estudios mediante clases a distancia.

"Con todos los que tenemos -alumnos- foráneos o que de alguna manera están en las unidades a distancia, uno o dos ayuntamientos nos están apoyando con la participación de equipos de cómputos para ayudarlos con el ancho de banda de internet, y también adicionalmente la computadora para que puedan conectarse y comunicarse con el Tecnológico y sus maestros", informó el director del Tec Victoria, Fidel Aguillón Hernández.

Se trata de los ayuntamientos de Abasolo, San Fernando, Soto la Marina y Tula los que prestan dicho servicio a los estudiantes de la institución perteneciente al Tecnológico Nacional de México, campus Ciudad Victoria; actualmente, el ITCV cuenta con tres mil 400 alumnos inscritos en nueve carreras agrupadas en Ciencias Biológicas, Informática e Información, e Ingeniería y Tecnología. Lo anterior representa un diez por ciento menos alumnos que en el ciclo escolar anterior derivado de la contingencia sanitaria.

"Sí nos bajó un poco, yo creo que un diez por ciento nos bajó de la población escolar derivado de problemas económicos, derivados del cuidado... yo creo que mucha gente dice ´no voy porque voy a tener algo´, y además la parte económica", no obstante las carreras tecnológicas con mayor demanda siguen siendo las ingenierías Civil, Industrial, Sistemas Computacionales la licenciatura en Informática y en Gestión Empresarial, "también dimos muchas becas, mucho apoyo, bajamos los costos de las cuotas de inscripción".

El ingeniero Aguillón Hernández destacó que el ITCV cuenta con la infraestructura para impartir las clases, cursos y talleres en línea, no obstante, la irrupción de la COVID-19 demanda ampliar la conectividad y modernización de la infraestructura de la institución tecnológica, "el reto es la capacitación para que nosotros no tengamos la dificultad, esto no creo que vaya a detenerse en enero o en febrero".