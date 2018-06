 Apoyan a México

Ciudad de México



Si bien Alemania pinta como el favorito de celebridades internacionales como Benicio del Toro, Rachel McAdams y Mon Laferte, creen en el papel que hará el Tricolor y esperan que la Selección Nacional se consagre en la Copa del Mundo.



Benicio

del Toro

-¿Quién va a ganar?

Francia

-¿Quién le gustaría que ganara?

México

-"Vengo de un lugar donde el futbol no es tan popular como el beisbol, pero aun así, si tengo tiempo me pondré a ver algunos partidos por el placer del entretenimiento. Yo me solidarizo con los hispanos y voy por México"



Liam Payne

-Inglaterra

-Inglaterra

-"No soy muy de futbol, sinceramente, pero me gusta lo que se vive alrededor de un buen partido y me involucro por convivir con mis amigos y por estar en la jugada. Creo que este año no hay un favorito total, por lo que he leído, pero siempre estoy con Inglaterra".





Tiësto

-Francia o Alemania

-Portugal

-"Curiosamente, el futbol no es el deporte que más me ha llamado la atención, pero por juntarme con amigos futboleros lo entiendo muy bien. Es una pena que este año no hayan clasificado ni Holanda ni Italia, que eran de mis favoritos, pero creo que hay muy buenos equipos como Portugal o Argentina".



Miguel Ángel Silvestre

-Alemania o España

-España

-"No soy tan futbolero como otros de los integrantes de mi familia, pero sí me gusta el ambiente que se genera alrededor del Mundial y lo bien que nos la pasamos. Hacemos tremenda juerga familiar. El futbol es religión para muchos, para mí, es diversión".



Aarón Díaz

-Brasil

-México

-"Yo siempre apoyaré a la Selección Mexicana y ojalá haga su mejor papel. Disfrutaré, como siempre lo hago. Sabe Dios qué sucederá este Mundial, pero que gane el mejor".



Mon Laferte

-Alemania o España

-México

"Quedé muy triste cuando no pasó Chile al Mundial, quería que compitiéramos. No soy experta en futbol, pero me gusta el fervor que causa en mucha gente. Lo aprecio cuando es bien intencionado, pero cuando ya la gente se fanatiza me parece muy peligroso. Haré mis conjuros y mis rezos para que gane México. ¡Vamos, México!".

(Reforma)

